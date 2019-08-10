Нур-Султан. 9 августа. Kazakhstan Today - Внеплановую проверку проведут в офисе компании, которая задолжала строителям в Нур-Султане зарплату за 5-6 месяцев, передает Kazakhstan Today.



"8 августа текущего года, в 10.00, 26 работников, осуществлявших работы вахтовым методом, собрались возле строящегося моста в городе Нур-Султане и высказали недовольство имеющейся задолженностью по зарплате", - сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.



На место собрания выехали заместитель председателя комитета труда, социальной защиты и миграции Толеген Оспанкулов и главный инспектор труда Нур-Султана Ерлан Бердалин. Они провели встречу с рабочими.



В результате выяснилось, что сумма задолженности по заработной плате перед 26 работниками за 5-6 месяцев составляет порядке 13 млн тенге.



В ходе разговора Оспанкулова с руководителем ТОО Тимуром Накусовым работодатель пообещал полностью погасить задолженность по заработной плате перед сотрудниками.



По состоянию на 9 августа рабочим выплачена задолженность по зарплате за три месяца. Остаток задолженности руководитель ТОО обязуется выплатить в ближайшие дни.



Вместе с тем работники компании написали коллективное обращение в Комитет труда, социальной защиты и миграции, в соответствии с которым в настоящее время проводится внеплановая проверка в головном офисе компании в городе Капшагае.





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