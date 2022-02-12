Внесены изменения в правила проведения аукционов и закрытых тендеров

НУР-СУЛТАН. 11 ФЕВРАЛЯ - Внесены изменения в постановление правительства РК от 17 октября 2014 года №1108 "Об утверждении Правил выпуска материальных ценностей из государственного материального резерва в порядке освежения и разбронирования", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В частности, объект продажи на первый аукцион, закрытый тендер выставляется в срок не более 30 календарных дней с момента принятия плана оперирования или включения объекта продажи в план оперирования. В случае признания аукциона, закрытого тендера несостоявшимся, каждый последующий аукцион, закрытый тендер осуществляются через каждые 20 календарных дней до реализации объекта продажи или его снятия с аукциона, закрытого тендера.

Извещение о проведении аукциона, закрытого тендера публикуется продавцом за 15 календарных дней до его проведения на веб-портале реестра на казахском и русском языках.

Участникам допускается внесение любого количества гарантийных взносов.