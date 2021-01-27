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Внесены изменения в законодательство о регистрации недвижимого имущества юрлиц

26.01.2021 22087
Нур-Султан. 26 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал изменения в законодательные акты по вопросам регистрации прав недвижимого имущества юридических лиц, передает Kazakhstan Today.
 

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц", - сообщает Акорда.

 
Внесенные изменения предусматривают отмену административной ответственности за несвоевременную регистрацию прав на недвижимость. 
 
Будет упрощена процедура оформления документов на земельный участок и госрегистрации прав на недвижимое имущество. 
 
Предусматривается механизм оформления документов, подтверждающих снос объекта, который позволит собственникам обращаться за государственной регистрацией прекращения прав на снесенные объекты недвижимости. 
 
Ведение учета и регистрация актов о сносе зданий и сооружений возлагается на местные исполнительные органы в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. 
 
Предусмотрены нормы, направленные на получение информации из правового кадастра за счет интеграции информационной системы правового кадастра и информационных систем уполномоченных органов и организаций. 
 
Также расширяются вопросы электронной регистрации недвижимого имущества.
 

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