Внутренняя миграция: запрет на прописку в садоводческих товариществах и кооперативах

Из правил исключается пункт об обязательной регистрации иностранцев и лиц без гражданства, временно прибывающих в РК

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Астана. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - МВД РК подготовило поправки в постановление правительства "Об утверждении Правил регистрации внутренних мигрантов". Документ размещен на - МВД РК подготовило поправки в постановление правительства "Об утверждении Правил регистрации внутренних мигрантов". Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 августа.





Изменения затронули пункт регистрации внутренних мигрантов, которые могут зарегистрироваться по месту временного проживания по документам, удостоверяющим личность:





граждан РК - территориальными подразделениями уполномоченного органа через Государственную корпорацию или веб-портал электронного правительства;

иностранцев и лиц без гражданства, получивших разрешение на постоянное проживание в РК согласно законодательству в области миграции населения - территориальными подразделениями уполномоченного органа через государственную корпорацию.





Изменен пункт о том, где можно зарегистрироваться. Из него исключили садоводческие товарищества и кооперативы.





В случаях выявления регистрации физических лиц в объектах недвижимости, отсутствующих по адресу (снесен, разрушен, демонтирован) либо в информационной системе, уполномоченный орган осуществляет снятие с регистрации лиц на основании заключения о результатах проведенной проверки.





Из правил исключается пункт об обязательной регистрации иностранцев и лиц без гражданства, временно прибывающих в РК.





Целью проекта является исключение из правил нормы о возможности регистрации в садоводческих товариществах и кооперативах в целях актуализации списков избирателей, введения новых норм, как присвоение статуса лицам, установленным непроживающими по месту жительства, в системах "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация населения" и "Государственная база данных "Физические лица", а также возможность снятия с регистрации уполномоченным органом лиц на основании заключения о результатах проведенной проверки.





Также исключается норма, согласно которой несовершеннолетние до 14 лет автоматически регистрируются по месту жительства их родителей (законных представителей). Это сделано в целях регистрации по месту жительства детей до 14 лет для ведения полноценного учета в информационной системе МВД с передачей данных в государственную базу данных "Физические лица".





Ранее сообщалось , что Kaspi.kz совместно с Комитетом миграционной службы МВД, Министерством юстиции, Министерством цифровизации, РГП "ИПЦ" и АО "НИТ" запустили новый сервис. Теперь оформить временную или постоянную прописку можно в мобильном суперприложении Kaspi.kz.





В феврале депутат сената Серик Шайдаров в ходе парламентских слушаний выразил обеспокоенность угрозами национальной безопасности, вызванными слабым заселением приграничных районов страны.





«Нужно понимать, что изношенность инфраструктуры наряду с нехваткой рабочих мест в регионах приводят к усилению миграционных процессов. Так, в период с 2010 по 2020 годы рост населения за счет миграционного притока был отмечен в Актюбинской области, городах Астане, Алматы и Шымкенте, где уже сегодня проживает 36% населения страны», - привел данные сенатор.