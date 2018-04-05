Во всех подразделениях ВС Казахстана проходит проверка боевой готовности

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Во всех подразделениях ВС Казахстана проходит проверка боевой готовности05.04.2018
Государство  10:12

Астана. 5 апреля. Kazakhstan Today - В Вооруженных cилах Казахстана - во всех воинских частях и соединениях видов, родов войск и региональных командований - проходит контрольная проверка для оценки уровня боевой готовности и боеспособности подразделений по итогам зимнего учебного периода, передает Kazakhstan Today.

Мероприятие проходит в соответствии с Планом подготовки на 2018 год. Основная цель - всесторонняя проверка выучки личного состава, реального уровня боевой подготовки взводов, рот, управлений батальонов соединений и частей, готовности подразделений в кратчайшие сроки выполнить поставленные боевые задачи, а также оценка уровня боевой подготовки и слаженности подразделений и их органов управления в ходе отработки учебно-боевых задач, выполнения планов и программ боевой подготовки, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

Ведомством созданы специальные комплексные комиссии, которые направлены во все регионы страны. Контрольная проверка проводится в две очереди. Проверке подвергаются свыше 1000 воинских частей и соединений видов, родов войск и региональных командований.

В числе проверяемых дисциплин - огневая, тактическая, специальная подготовка, вождение боевых машин, военная топография, инженерная, физическая и строевая подготовка. Комиссиями также будут проверены состояние вооружения и военной техники, система организации работы должностных лиц по руководству боевой подготовкой в подчиненных соединениях, боевая и мобилизационная готовность. Каждому военнослужащему в одиночном порядке и в составе подразделений предстоит сдать экзамены не только в теории, но и на практике. Контрольные занятия по предметам обучения проходят как в пунктах постоянной дислокации частей, так и в учебных центрах и на полигонах.
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