Спешу поделиться радостной новостью! Вода ушла из всеx затопленныx населенныx пунктов Махтааральского района. Благодаря самоотверженному труду работников акимата, Казводxоза, КЧС, военнослужащих и МЧС Узбекистана удалось в максимально сжатые сроки вернуть сардобинскую воду в русло каналов и коллекторов и приступить к восстановлению мирной жизни", - сообщил на своей странице в Facebook заместитель акима Туркестанской области Сакен Калакаманов.
Напомним, 1 мая в результате прорыва Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Республики Узбекистан на границе Махтааральского района Туркестанской области вследствие большого притока воды произошел разлив из Центрального голодностепного коллектора. В результате на территории Махтааральского района произошло подтопление населенных пунктов. Жителей эвакуировали. Решением акима Махтааральского района от 2 мая 2020 года объявлена ЧС техногенного характера местного масштаба.
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