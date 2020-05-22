Туркестан. 21 мая. Kazakhstan Today - Вода ушла из всеx затопленныx населенныx пунктов Махтааральского района, передает Kazakhstan Today.

Спешу поделиться радостной новостью! Вода ушла из всеx затопленныx населенныx пунктов Махтааральского района. Благодаря самоотверженному труду работников акимата, Казводxоза, КЧС, военнослужащих и МЧС Узбекистана удалось в максимально сжатые сроки вернуть сардобинскую воду в русло каналов и коллекторов и приступить к восстановлению мирной жизни", - сообщил на своей странице в Facebook заместитель акима Туркестанской области Сакен Калакаманов.

Напомним, 1 мая в результате прорыва Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Республики Узбекистан на границе Махтааральского района Туркестанской области вследствие большого притока воды произошел разлив из Центрального голодностепного коллектора. В результате на территории Махтааральского района произошло подтопление населенных пунктов. Жителей эвакуировали. Решением акима Махтааральского района от 2 мая 2020 года объявлена ЧС техногенного характера местного масштаба.

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