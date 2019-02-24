Водоснабжение проведут в 111 селах Акмолинской области

Кокшетау. 22 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня аким Акмолинской области Малик Мурзалин провел отчетную встречу c населением, в ходе которой рассказал о текущем развитии региона и перспективах на будущее, передает Kazakhstan Today.

Руководитель региона подробно остановился на вопросах модернизации теплоснабжения, обеспечения населения области качественной питьевой водой, строительстве в Кокшетау ТЭЦ, а также перспективах газификации региона, сообщает управление внутренней политики.

Сегодня в регионе наиболее актуальным остается вопрос обеспечения населения качественной питьевой водой. Планируется построить 649 километров водопроводных сетей в девяти районах области. В ближайшее время определена задача по строительству систем водоснабжения еще в 111 селах, что позволит достичь 90% охвата", - подчеркнул в своем выступлении Мурзалин.

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