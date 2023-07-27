Воды у нас достаточно, но мы не умеем ее сохранять - министр торговли РК

Вице-премьер рассказал о том, как планируется решать проблемы с поливной водой

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

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Актобе. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин провел встречу с жителями села Саржансай Мартукского района Актюбинской области, - Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин провел встречу с жителями села Саржансай Мартукского района Актюбинской области, сообщает пресс-служба главы кабмина.





В селе немало предпринимателей, получивших льготные кредиты по госпрограмме "Ауыл аманаты" для создания собственного хозяйства. На специализированной ярмарке аким Актюбинской области Ералы Тугжанов ознакомил вице-премьера с продукцией личных подсобных хозяйств, получивших поддержку по программе.





Во время встречи с сельчанами Серик Жумангарин рассказал о проводимой правительством работе по сдерживанию цен на социально значимые продукты и принимаемых мерах по развитию производства в Казахстане продуктовых товаров.





По словам министра торговли и интеграции, основная причина роста цен - импортозависимость по ряду социальных продуктов питания, например по сахару, молоку, мясу птицы, подсолнечному маслу, и отсутствие достаточного количества овощехранилищ.





Правительство сейчас реализует большой проект - льготное кредитование фермеров под низкий процент для строительства молочно-товарных ферм, птицефабрик, овощехранилищ. В рамках проекта в этом году выделено 100 млрд тенге на строительство 65 молочно-товарных ферм, в следующем году планируется еще на 50 ферм", - сказал Жумангарин.





Также на 2024 год запланирована реализация проектов по орошению, строительству овощехранилищ и птицефабрик. Все эти меры позволят максимально снизить импортозависимость страны по основным продуктам питания.





В ходе встречи вице-премьер рассказал жителям села Саржансай о том, как планируется решать проблемы с поливной водой. По словам вице-премьера, создана рабочая группа по изучению и поиску путей решения проблемы водных ресурсов Казахстана. Для совместной работы будут приглашены эксперты из Китая и Израиля.





По предварительным оценкам, воды у нас достаточно, но мы не умеем ее сохранять. Будем работать над разработкой и применением водосберегающих технологий", - отметил глава МТИ.





Участники встречи подняли вопросы субсидирования закупа сельскохозяйственной техники, государственной поддержки на строительство овощехранилищ, нехватки воды для выращивания скота и многие другие. Особое внимание было уделено проблеме изъятия земель, используемых не по назначению.





Государство ведет активную работу по возврату земель. В прошлом году в собственность были возвращены 5,4 млн га. В этом году планируется еще 5 млн га, из которых на сегодня уже возвращено 1,6 млн га", - сказал вице-премьер.





На личном приеме граждане просили оказать содействие в продвижении высокотехнологичной медицинской техники и благоустройстве области. Серик Жумангарин внимательно выслушал все вопросы и поручил передать их для изучения компетентным государственным органам.