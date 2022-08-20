Военнослужащие РК уверенно удерживают лидерство в конкурсе "Тактический стрелок"

НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - На трех полигонах Казахстана, в территориальных водах Азербайджана, в армянском Дилижане, в Кабардино-Балкарии и Подмосковье казахстанские воины продолжают участие в Армейских международных играх, где показывают высокие результаты, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Карагандинской области очередную победу команда Казахстана одержала на этапе конкурса "Тактический стрелок". В составе боевой двойки военнослужащие выполняли тактические и огневые задачи при попадании в засаду. Участники, перемещаясь между укрытиями, вели огонь по целям. Результативные действия казахстанских воинов обеспечили им безусловную победу в предпоследнем этапе конкурса. На втором месте - военнослужащие России, на третьем - Китая, сообщает пресс-служба МО РК.

На морском полигоне в районе военно-морской базы Пута Азербайджанской Республики продолжается конкурс экипажей надводных кораблей "Кубок моря". Военные моряки выполнили артиллерийскую стрельбу по воздушной цели. С этой задачей успешно справились все участники состязания, заработав по 45 баллов. По итогам трех упражнений казахстанские моряки находятся на втором месте - у них 132 балла. Первое место делят экипажи кораблей Азербайджана и России, в копилке которых по 135 баллов.

В конкурсе "Эльбрусское кольцо" на базе учебного центра горной подготовки и выживания "Терскол" в Кабардино-Балкарии военнослужащие преодолели горную полосу препятствий и выполнили стрельбу в составе группы. После выполнения шести специальных задач конкурса команда Казахстана занимает четвертое место, незначительно уступая конкурентам. Первое место у альпинистов России, второе - Узбекистана, третье - Китая. Теперь воинам предстоят самые сложные состязания в горах, где и будут определены победитель и призеры конкурса.

В армянском Дилижане на конкурсе "Воин мира" завершился интеллектуальный этап "Эрудит". В соревновании на знание военной истории, географии, международного гуманитарного права, мирового искусства и литературы казахстанские воины заняли третье место, уступив в упорной борьбе военнослужащим России и Беларуси. Впереди решающие состязания, в ходе которых казахстанская команда имеет все шансы на победу.