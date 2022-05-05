Военные саперы обучают пограничников обращаться со взрывоопасными предметами

НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - В Центре разминирования Вооруженных сил прошел курс по обращению со взрывоопасными предметами для военнослужащих Пограничной службы КНБ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Занятия проводились в рамках выполнения поручений президента страны Касым-Жомарта Токаева по обеспечению эффективной координации между силовыми структурами, налаживанию их оперативной и военно-технической совместимости, а также в целях обеспечения безопасного хранения боеприпасов, сообщает пресс-служба Минобороны РК.

Теоретические занятия включали в себя изучение классификации, состава и характеристик различных взрывчатых веществ, порядка их учета и применения. Особое внимание уделялось обучению мерам безопасности при проведении подрывных работ и транспортировке взрывоопасных предметов.

Во время практических тренировок в специально оборудованном подрывном городке учебного полигона "Берег" военнослужащие самостоятельно производили взрывы зарядов огневым и электрическим способами.

По завершении курса повышения квалификации военнослужащим Пограничной службы вручили соответствующие свидетельства.

Следует отметить, что на базе центра разминирования Вооруженных сил с 2018 года прошли обучение свыше 150 специалистов силовых структур страны.