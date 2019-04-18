Вооруженные силы Казахстана подняли по тревоге

Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - По приказу министра обороны Республики Казахстан генерал-майора Нурлана Ермекбаева соединения и воинские части Вооруженных сил были подняты по учебному сигналу в рамках проведения крупномасштабного стратегического командно-штабного учения "Айбалта-2019", передает Kazakhstan Today.

Основными целями учения являются совершенствование слаженности органов военного управления, повышение полевой выучки войск и выработка устойчивых практических навыков у штабов и командиров в управлении войсками. В маневрах учения задействованы порядка 8000 военнослужащих и более 2000 единиц вооружения и военной техники, включая фронтовую и армейскую авиацию, сообщила пресс-служба Минобороны РК.

На учение привлечены воинские части и подразделения сухопутных войск, сил воздушной обороны, сил специальных операций, специальных войск и материально-технического обеспечения.

Участники стратегического командно-штабного учения, совершив передвижения в указанный район комбинированным способом - своим ходом, железнодорожным транспортом, на самолетах военно-транспортной авиации, сосредоточились в назначенном районе и приступили к выполнению учебно-боевых задач.

Передвижение войск железнодорожным транспортом осуществлялось по трем направлениям, где были задействованы более 20 воинских эшелонов. Автомобильным транспортом в составе восьми колонн марш совершили более 400 единиц военной техники. Протяженность движения от 300 до более 1000 километров.

В ведомстве подчеркнули, что на месте проведения учения смоделирована обстановка с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, приближенная к реальным боевым действиям. В районе проведения учения на полигоне "Коктал" развернута центральная база материально-технического обеспечения, где созданы склады продовольствия, вещевого и технического имущества, горюче-смазочных материалов, боеприпасов для потребностей боевой деятельности группировки войск. Также развернут передвижной мобильный военно-полевой госпиталь, оборудованный высокотехнологичными модулями.

Стратегическое командно-штабное учение "Айбалта-2019" проводится на учебном полигоне "Коктал" в Алматинской области и продлится до 3 мая текущего года. Проведение масштабного учения станет очередным шагом в деле повышения уровня полевой выучки войск.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства