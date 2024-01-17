Вопросы газоснабжения промышленных предприятий и населения обсудили в правительстве

Будут обсуждаться вопросы межвегетационного и вегетационного периода, а также соглашение по объему воды для Жамбылской области

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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В феврале этого года Республика Казахстан и Кыргызская Республика проведут переговоры по водным запасам, сообщил министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов.









Мы в начале февраля в Шымкенте встречаемся, будем обсуждать вопросы межвегетационного и вегетационного периода", - проинформировал министр.





По его словам, соглашение по объему воды, который будет получать Жамбылская область, планируется обсудить с кыргызской стороной в марте.





Нуржигитов отметил, что на гидротехнических сооружениях, которые используются для подачи воды в Казахстан, казахстанская сторона проводит ежегодные работы по техническому содержанию ирригационных систем и гидротехнических сооружений.





На это выделяется порядка 100 млн тенге ежегодно. На объектах двойного пользования Кыргызстан выделяет такие же деньги", - добавил министр.





Ранее глава Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова заявила , что в Казахстане четверть гидротехнических сооружений находится в аварийном состоянии. Из-за изношенности оросительных систем и применения старых строительных технологий потери воды в Казахстане составляют 50% от объема водозабора.





В августе 2023 года экс-министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова озвучила, что 510 гидротехнических сооружений в стране требуют ремонта.





Эти же данные приводит Евразийский банк реконструкции и развития. В своем докладе ЕАБР спрогнозировал серьезную нехватку поливной воды в ЦА к 2028 году и предложил 10 практических шагов по водосбережению.





Казахстанский аналитик Бактыбек Саипбаев тоже заявил о необходимости принятия экстренных мер для предотвращения экологической катастрофы. По его мнению , засуха способна превратить ЦА в выжженное солнцем безжизненное пространство.





О системных проблемах в сфере водных ресурсов также рассказал председатель комитета по вопросам экологии и природопользованию Едил Жанбыршин. По его словам, водный вопрос - один из самых чувствительных для страны. Ввиду полупустынного климата Казахстан зависим от трансграничных водных ресурсов.





Слова депутата подтверждают исследования. Агентство Energyprom со ссылкой на исследование Aquastat сообщало, что в Казахстане и странах ЦА самое высокое потребление воды. Страны отличаются очень большими объемами водозабора и не спешат экономить воду, что грозит экологическими проблемами и дефицитом.



