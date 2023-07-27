Аграрии южных областей Казахстана жалуются на недостаток воды

Вегетация в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях, на которые приходится до 97% всей поливной воды, проходит в условиях сохранения маловодья

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Астана. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы водообеспечения сельхозтоваропроизводителей южных регионов Казахстана рассмотрен на совещании в правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает - Вопросы водообеспечения сельхозтоваропроизводителей южных регионов Казахстана рассмотрен на совещании в правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает пресс-служба главы кабмина.





По словам министра экологии и природных ресурсов Зульфии Сулейменовой, в регионе складывается сложная обстановка с водообеспечением. Вегетация в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях, на которые приходится до 97% всей поливной воды, проходит в условиях сохранения маловодья.





В Алматинской области и области Жетісу водохозяйственная обстановка стабильная. Вместе с тем наблюдается недостаточное наполнение водохранилищ в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях.





Для решения проблемы Минэкологии проводит работу с уполномоченными ведомствами Кыргызстана и Узбекистана и следит за соблюдением графиков подачи воды по межгосударственным объектам.





С докладом о текущей ситуации и предлагаемых мерах также выступил аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов.





Смаилов подчеркнул важность соблюдения согласованных графиков подачи воды по межгосударственным объектам, а также конструктивной совместной работы с соседними странами по использованию водных ресурсов.





Он также поручил активизировать работу по реконструкции, модернизации и цифровизации гидротехнических сооружений в республике для сокращения потерь воды и внедрению водосберегающих технологий в АПК в целом.





Отдельно премьер поручил оперативно проработать вопрос увеличения подачи воды по межгосударственным каналам.





Ранее министр экологии уже сообщала, что фермеры южных регионов Казахстана испытывают дефицит воды.





Напряженная ситуация с поливом сложилась из-за малой подпитки водохранилищ на территории Кыргызстана вследствие слабого таяния ледников.





Согласно предварительному прогнозу Кыргызгидромета, на вегетационный период 2023 года водность рек Шу и Талас предполагалась от 100 до 120% от нормы.





Вместе с тем мониторинг поступающей воды и наполненность водохранилищ (Кировское, Ортотокойское, Тасоткельское) показывает, что прогноз не подтверждается. По информации службы водных ресурсов Кыргызстана, водность этих рек оказалась в два раза ниже нормы.