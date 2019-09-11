Вопросы образования, здравоохранения и индустрии обсудили на слушаниях в Кызылординской области

Кызылорда. 10 сентября. Kazakhstan Today - Партийные слушания "Индустриальное развитие" прошли под председательством акима Кызылординской области, председателя областного филиала партии Nur Otan Куанышбека Искакова. На слушаниях рассмотрены вопросы реализации в регионе госпрограмм "Образование", "Здоровье", "Индустрия", передает Kazakhstan Today.

Руководитель областного управления образования Майра Мелдебекова рассказала о ходе реализации в области программы "Образование", сообщила пресс-служба главы региона.

Мы с гордостью можем сказать, что 97% наших выпускников поступили в вузы и колледжи. Все вы знаете, что для достижения этого успеха Крымбек Елеуович (Кушербаев - прежний глава региона. - Прим. агентства) принял необходимые решения в сфере образования и оказал большую поддержку развитию отрасли! В целом моя позиция в сфере образования очевидна: формирование будущего ребенка через качественное образование. Проводимая нами работа направлена во благо будущего детей", - сказал аким региона.

Руководитель областного управления здравоохранения Ж. Абдусаметов рассказал о ходе реализации программы "Здоровье".

Одной из задач, вытекающих из послания главы государства "Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана", является повышение производительности труда через диверсификацию экономики, развитие инноваций и привлечение прямых иностранных инвестиций.

В этом году мы завершаем вторую пятилетку программы индустриализации и приступаем к третьей пятилетке. Президент К. Токаев поручил учесть ранее допущенные ошибки и недочеты в ходе реализации третьей пятилетки индустриализации", - напомнил Искаков.

В целом в рамках первой и второй пятилетки программы индустриализации в регионе реализовано 24 проекта, открыто 1442 рабочих места. За семь месяцев текущего года из 24 проектов 18 освоили плановую мощность на 90-100%.

Есть шесть приоритетных направлений индустриализации, утвержденных госпрограммой: металлургия, химия, нефтехимия, машиностроение, производство строительных материалов и пищевая промышленность.

В соответствии с планом работы партийных слушаний в дальнейшем по направлению "Индустриальное развитие" выступят акимы Кызылорды и районов. Уже заслушаны выступления акимов Аральского и Казалинского районов.

В этих районах введен в эксплуатацию ряд объектов: молочно-товарная ферма, заводы по переработке соли и рыбы. Сегодня эти предприятия работают во благо населения области, повышая имидж региона. Однако есть ряд нерешенных вопросов.

Необходимо дальнейшее совершенствование работы в Аральском и Казалинском районах в рамках программы индустриализации. В работе программы индустриализации и индустриальных зон имеет место ряд недостатков. Поэтому нужно активизировать работу и до конца года достичь утвержденных планов по наполнению индустриальных зон. По Аральскому, Казалинскому районам были даны соответствующие поручения. Необходимо их исполнить", - сказал аким области.

Как было отмечено, принято во внимание развитие несырьевого сектора. Кроме того, с этого года в республике реализуется программа "Экономика простых вещей", направленная на развитие внутренних отраслей обрабатывающей промышленности.

На партийных слушаниях выступили руководитель областного управления индустриально-инновационного развития Ринат Султангереев и исполняющий обязанности руководителя департамента доходов области Адильбек Бекишов.

Подводя итоги, руководитель региона отметил, что нужно поднимать все актуальные вопросы на партийном слушании и принимать конкретные решения по ним.

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