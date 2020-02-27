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Вопросы защиты прав журналистов обсудили Токаев и Дорофеев

26.02.2020, 15:38 12421
Вопросы защиты прав журналистов обсудили Токаев и Дорофеев

Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял члена Национального совета общественного доверия - журналиста Михаила Дорофеева, передает Kazakhstan Today.

Михаил Дорофеев озвучил свою позицию по ситуации на отечественном информационном пространстве. В ходе беседы также были затронуты вопросы, связанные с повышением конкурентоспособности средств массовой информации, эффективной реализацией государственного информационного заказа, а также защитой прав журналистов, сообщает пресс-служба Акорды.

Михаил Дорофеев от имени медиасообщества выразил президенту признательность за решение по декриминализации статьи Уголовного кодекса РК "О клевете".

"Касым-Жомарт Токаев, отметив важность развития качественного контента на телевидении, подчеркнул, что государство продолжит оказывать поддержку казахстанским СМИ", - информирует пресс-служба.

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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

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