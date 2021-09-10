Восстановительные работы в Жамбылской области планируется завершить до 10 ноября

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ТАРАЗ. 9 СЕНТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня заслушал отчет акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева о ходе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Байзакском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам акима, всего в результате ЧП пострадало 122 объекта недвижимости, в том числе 106 жилых домов, 12 коммерческих и 4 социальных объекта. В настоящее время 12 подрядных организаций приступили к ремонтно-восстановительным работам. Задействовано 23 единицы техники и 185 рабочих. Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.

На сегодняшний день отремонтировано 62 жилых дома. В целом восстановительные работы планируется завершить до 10 ноября. Вместо значительно пострадавшей средней школы №5 села Жибек Жолы будет построена новая школа", - сообщил Сапарбаев.

По его информации, сегодня на стационарном лечении находятся 26 человек, из них в военном госпитале получают лечение 15 военнослужащих, полицейских и сотрудников ДЧС.

Семьям погибших оказывается материальная помощь. Также решаются вопросы по трудоустройству безработных членов пострадавших семей. Полностью решены вопросы по погашению кредитов семей, имеющих долги перед банками второго уровня.









Напомним, ЧП в Жамбылской области произошло 26 августа . Взрывы и пожар унесли жизни 15 человек.





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