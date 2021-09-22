"Впервые в полевых условиях": казахстанские спасатели отрабатывают алгоритм действий при разрушительном землетрясении

НУР-СУЛТАН. 21 СЕНТЯБРЯ - Сегодня в Акмолинской области начались международные командно-штабные учения "Жер-2021", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Тактические учения направлены на повышение уровня готовности и гражданской защиты к ликвидации чрезвычайной ситуаций, возникшей в результате разрушительного землетрясения в Алматинской области. Учения проводятся впервые в полевых условиях", - передает управление внутренней политики.

По информации областного департамента по чрезвычайным ситуациям, подобные учения ежегодно проходят во всех областях республики. 139 формирований, в состав которых входят 20 служб гражданской защиты, и оперативные штабы приведены в повышенную готовность.

Отрабатывать алгоритмы действий при чрезвычайных происшествиях спасатели будут два дня подряд в режиме реального времени с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических и карантинных норм. На тренировку привлечены органы управления государственной системы гражданской защиты, областные, городские и районные отряды экстренного реагирования, формирования аварийно-спасательных служб, воинская часть, и все объекты жизнеобеспечения населения".

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