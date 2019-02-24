Вручены госстипендии Первого Президента в области культуры за 2018 год

Астана. 25 января. Kazakhstan Today - Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова на торжественной церемонии вручила государственные стипендии Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы в области культуры за 2018 год, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Акорды, стипендии присуждаются ежегодно в целях поддержки творческих работников и работников культуры, удостоенных почетных званий и государственных наград Республики Казахстан, а также особо одаренных молодых творческих деятелей за вклад в развитие культуры страны.

В этом году государственными стипендиями отмечены 75 представителей сферы литературы и искусства. Среди них - Асанали Ашимов, Мырзатай Жолдасбеков, Сабит Досанов, Бибигуль Тулегенова, Ескендир Хасангалиев, Сара Тыныштыгулова, Тамара Фроловская, Аян Отепберген, Самал Еслямова, Роман Жуков и другие.

В приветственном слове госсекретарь подчеркнула слова президента Нурсултана Назарбаева, сказанные в концептуальной статье "Семь граней Великой степи": "Новые компоненты общенациональной программы "Рухани жангыру" позволят актуализировать многовековое наследие наших предков, сделав его понятным и востребованным в условиях цифровой цивилизации".

Гульшара Абдыкаликова выразила уверенность в том, что представители творческой интеллигенции внесут важный вклад в реализацию Послания "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни", программы "Рухани жангыру", приоритетов "Семи граней Великой степи", мероприятий Года молодежи.

В завершение встречи Абдыкаликова пожелала участникам церемонии крепкого здоровья, творческих успехов и семейного благополучия.

В пресс-службе также проинформировали, что в рамках визита в Алматы Абдыкаликова посетила Кризисный центр для жертв бытового насилия, где созданы благоприятные условия для реабилитации. В нем оказываются социальные, юридические, психологические виды помощи. Центр рассчитан на 50 мест. В настоящее время здесь получают услуги 48 человек.

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