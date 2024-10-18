Все дома Сарани подключены к теплу - Минэнерго
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Сарань. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Все дома и социальные объекты Сарани подключены к теплоснабжению. На источниках тепла имеется необходимый запас топлива. Промышленные объекты города работают в соответствии с производственными программами. Об этом сообщили в Министерстве энергетики РК.
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на месте проверил состояние локальных котельных, центрального теплоисточника, теплосетей и социальных объектов, а также провел заседание местного оперативного штаба.
Все локальные котельные, которые были в резерве, подготовлены и запущены. Тепло подается в полном объеме. Отслеживаем температуру подачи тепла на всех котельных. Там, где необходимо нарастить дополнительными котлами, уже в ближайшее время будут наращены. Жители задавали вопрос по двум котельным, которые ранее существовали, эти дома переподключили на другие действующие котельные", - сказал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.
Работает специальная комиссия, в состав которой вошли представители энергонадзора, руководители региона и других ведомств, ДЧС. Приглашены специалисты заводов - поставщиков оборудования для центрального теплоисточника.
Мы посетили все теплоисточники, провели достаточно детальный анализ хода работ по восстановлению схемы теплоснабжения. Принято следующее решение: до запуска центрального теплоисточника теплоснабжение города будет осуществляться за счет локальных котельных. Все соцобъекты обеспечены теплом, все промышленные объекты работают в соответствии с производственными программами", - сказал Алмасадам Саткалиев.
Подача тепла в дома завершается. Ситуация находится на контроле Министерства энергетики и акимата области, отметили в ведомстве.
Напомним, отопительный сезон для многих жителей Сарани начался с опозданием в связи с выявлением ряда проблем в новой котельной. Премьер-министр поручил провести проверку и привлечь к ответственности всех, кто дал недостоверную информацию о готовности объекта к отопительному сезону.