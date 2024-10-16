В новой котельной Сарани выявили ряд проблем

В ту ночь мать уехала в город, в дом пришел мужчина, чтобы затопить печь

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Алматы. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Подробнее о семье и о возникновении пожара в Жетикаре, где погибли пятеро детей, рассказала в кулуарах мажилиса министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова.





По словам министра, женщина, у которой в пожаре погибли дети, трудилась в местном магазине уборщицей.





В ту ночь она уехала в город по неизвестным причинам.





В дом пришел мужчина 1995 года рождения. В 21.00 он затопил печь и ушел. Это мама прислала, чтобы дети не замерзли", - рассказала Жакупова.





Глава Минтруда также сообщила, что семья является получателем АСП. У женщины было трое детей от первого брака и трое - от второго. В мае она получила звание многодетной матери и была награждена орденом.





Мать получала около 320-330 тысяч тенге алиментов и 290 тысяч АСП в течение двух кварталов.





Напомним, тела пятерых детей обнаружили пожарные после пожара в жилом доме в Житикаре. Единственный, кто выжил из детей, - это старший брат. Ему 13 лет. В прокуратуре региона сообщили, что по факту начато досудебное расследование, предварительная причина пожара - оставление печи без присмотра. Ход расследования уголовного дела - на контроле Генерального прокурора.



