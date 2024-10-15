Рассказать друзьям

Караганда. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители 85 домов в Сарани остаются без отопления из-за наладочных работ на новой городской котельной, об этом сообщил в - Жители 85 домов в Сарани остаются без отопления из-за наладочных работ на новой городской котельной, об этом сообщил в Instagram аким города Еркин Баулыков.





По его словам, сейчас ведутся наладочные работы на новой котельной, а пока дома подключают к резервным теплоисточникам.





У нас остается 85 домов. Сегодня мы это завершаем и подаем тепло в наши дома", - пояснил глава города.













Как вы знаете, это новый объект, он строился более 10 лет, мы прекрасно помним, с какими определенными историями он был связан, но тем не менее мы его заканчиваем. Сейчас проходит большая работа режимной наладки", - сообщил аким о работе новой котельной.





По его словам, в городе сохранены резервные теплоисточники. Сегодня ночью к теплу подключили 83 дома.





Центральная котельная, по его словам, тоже продолжит свою работу, будет выходить на нужные параметры и в последующем будет параллельно отапливать город.





Жителям пообещали, что отопительный сезон начнется при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +10 °С и ниже в течение пяти суток. Также в акимате заверили, что сделают перерасчет по счетам за электроэнергию для тех жителей, которые в текущем году были подключены к центральной котельной.



