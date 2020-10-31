Все госуслуги Минэкологии переведены в электронный формат

Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today -Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК обеспечило перевод 100% своих государственных услуг в электронный формат. Так, согласно обновленному реестру государственных услуг, за министерством закреплены 42 услуги, все они автоматизированы, передает Kazakhstan Today.

Для сравнения: в начале года этот показатель составлял 90,7%, в 2019 году - 87,23%. В истекшем году проведена работа по автоматизации 10 услуг, согласно плану на 2019 год по переводу государственных услуг в электронный формат. В первой половине 2020 года автоматизированы 2 услуги, сообщает пресс-служба Минэкологии.

В ведомстве отметили, что комплексное решение по переводу государственных услуг в электронный формат стало возможным благодаря обеспеченной технической готовности процесса.

Отметим, министерство стремится не просто автоматизировать услуги, но оказывать их исключительно в электронной форме. Так, если в 2019 году безальтернативно только в электронной форме оказывалось 28 услуг, то сейчас будут оказываться 37 государственных услуг (88%) только в электронной форме без бумажной альтернативы.

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