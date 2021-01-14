Актау. 13 января. Kazakhstan Today - С 16 января 2021 года вступают в силу поправки в таможенное законодательство, позволяющие органам государственных доходов в режиме реального времени определять точное местоположение по маршруту следования грузового транспортного средства, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает департамент государственных доходов по Мангистауской области, 5 января 2021 года принят закон Республики Казахстан №407-VI "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам таможенного регулирования и предпринимательской деятельности".

Одной из новелл принятых поправок является, внедрение возможности применения электронного таможенного сопровождения транспортного средства, посредством применения спутниковой навигации, что позволяет в режиме реального времени определять точное местоположение по маршруту следования транспортного средства.

В рамках этих дополнений также предусмотрено информирование таможенным органом декларанта и перевозчика в случае принятия таможенным органом решения о применении электронного таможенного сопровождения.

Непосредственно электронное таможенное сопровождение осуществляется национальным оператором информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок.

Такой оператор определен в Республике Казахстан.

Необходимо отметить, что ранее были внесены дополнения в закон "Об автомобильном транспорте", где предусмотрены понятия "национального оператора информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок", а также компетенция правительства РК по определению национального оператора системы отслеживания международных автомобильных перевозок. При этом в рамках данных поправок указанный оператор предоставляет услуги по аренде навигационных пломб, которые навешиваются на транспортные средства и с применением которых осуществляется отслеживание перемещения транспортного средства.

В настоящее время разработан проект порядка осуществления электронного таможенного сопровождения транспортных средств, в котором определено взаимодействие таможенного органа, декларанта, перевозчика и национального оператора информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок.

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