Вступило в силу новое постановление главного государственного санитарного врача Казахстана

Фото: ia-centr.ru

Нур-Султан. 5 февраля. Kazakhstan Today - Вступило в силу постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 4 февраля 2021 года №5 "О внесении изменения и дополнений в постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Согласно документу, в религиозных объектах, находящихся в "красной" или "желтой" зоне, запрещено проводить коллективные мероприятия. В зеленой зоне - разрешено проведение намаза в мечетях (бес намаз), коллективного богослужения, при заполняемости до 30%, но не более 100 человек. Проведение жума намаза разрешено только в сельской местности, в мечетях, мощностью до 150 человек, не более 25% заполняемости.

Проведение мероприятий в отношении лиц, прибывающих авиарейсами из-за рубежа в Республику Казахстан, в следующем порядке:

- все прибывшие лица, при пересечении государственной границы Республики Казахстан обязаны представить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском, или русском, или английском языке), с даты выдачи результата которой прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан, за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии справки у сопровождающих их лиц; правительственных делегаций Республики Казахстан; экипажей авиакомпаний;

- ограничительные меры в отношении лиц, прибывших международными пассажирскими авиарейсами из-за рубежа в Республику Казахстан, проводятся согласно приложению 2 к настоящему постановлению, за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; экипажей авиакомпаний;

- пассажиры, следующие международным транзитом, не покидают транзитную зону и подлежат проведению ограничительных мер в конечном пункте назначения.

Проведение мероприятий в отношении лиц, прибывающих в Республику Казахстан через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах, в следующем порядке:

- все прибывшие лица, при пересечении государственной границы Республики Казахстан обязаны представить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР (на казахском, или русском, или английском языке), с даты выдачи результата которой прошло не более 3 суток на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан, за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии Справки у сопровождающих их лиц; правительственных делегаций Республики Казахстан; членов локомотивных бригад; лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном, морском и речном транспорте;

- ограничительные меры в отношении лиц, прибывающих в Республику Казахстан через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах, проводятся согласно Приложению 6 к настоящему Постановлению, за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; членов локомотивных бригад; лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте.

Документ опубликован 4 февраля на сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения. Постановление вступает в силу со дня подписания.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства