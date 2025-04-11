Второй состав миротворцев Казахстана отправился на Голанские высоты

Ахметов работает на ПНХЗ с 2010 года

Фото: КазМунайГаз

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Павлодар. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Маждай Ахметов назначен генеральным директором Павлодарского нефтехимического завода, - Маждай Ахметов назначен генеральным директором Павлодарского нефтехимического завода, сообщает пресс-служба "КазМунайГаза".





Нового генерального директора коллективу предприятия представил председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов.





Ахметов работает на ПНХЗ с 2010 года.





В частности, с 2021 по 2022 годы работал начальником производства светлых нефтепродуктов, затем до 2024 года занимал должность начальника технического отдела, главного технолога департамента по производству.





С октября 2024 года по январь 2025-го исполнял обязанности заместителя генерального директора по производству, главного инженера.





Глава КМГ дал Ахметову ряд поручений по стабильной и бесперебойной работе ПНХЗ.





Полномочия предыдущего генерального директора ТОО "ПНХЗ" Куаныша Бишимова прекращены.



