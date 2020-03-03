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Вводится запрет на въезд в Казахстан гражданам Ирана

02.03.2020, 12:25 8047
Вводится запрет на въезд в Казахстан гражданам Ирана
Нур-Султан. 2 марта. Kazakhstan Today - С 5 марта вводится запрет на въезд в Казахстан гражданам Ирана, передает Kazakhstan Today.
 

С 5 марта сокращаются авиарейсы с Азербайджаном и вводится запрет на въезд в Казахстан гражданам Ирана", - сказал министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди на заседании правительства.

 
Он напомнил, что с 3 февраля 2020 года приостановлена выдача виз всем иностранным гражданам в Китае. Также приостановлены регулярные рейсы, пешие переходы, железнодорожные, автомобильные пассажирские перевозки с Китаем. Из Китая было эвакуировано 480 казахстанцев. 
 

Нашим гражданам рекомендовано воздержаться от посещения стран с высоким эпидемиологическим риском", - отметил М. Тлеуберди.

 
По имеющимся данным, в указанных странах находятся более 95 тыс. граждан Казахстана, из них в Корее - 35 тыс., в Соединенных Штатах Америки - 40 тыс., в Объединенных Арабских Эмиратах - 5100, в Германии - 5 тыс., в Великобритании - 3 тыс., в Италии - 1800, во Франции - 1 тыс. Большинство из них - студенты, трудовые мигранты, персонал загранучреждений и их семьи, туристы и бизнесмены.
 

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации своевременно будет рассматриваться вопрос об эвакуации казахстанских граждан. Особо отмечу, что в настоящее время среди казахстанских граждан, находящихся за рубежом, не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом", - сказал министр иностранных дел.

 
С 1 марта в Казахстане введен четвертый этап усиления по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
 
Как сообщил на заседании министр здравоохранения Елжан Биртанов, в Казахстане разработан "план Б" на случай выявления коронавируса.
 
По его словам, на сегодня в мире зарегистрировано 88 571 случай пневмонии, вызванной COVID-19, за последние сутки - 1951 случай, ежедневный прирост составил 2,25%. В том числе в Китайской Народной Республике зарегистрировано - 80 174 случая пневмонии, за последние сутки - 206 случаев (ежедневный прирост составил – 0,25%). Выписано с выздоровлением 44 518 человек (55%). Остается в стационарах 32 741 больной. 
 
Кроме КНР, зарегистрировано 8397 подтвержденных случаев заболевания в 43 странах. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Южной Корее, Италии, Иране, Японии - со средним суммарным приростом 30% за сутки.
 

Министерством здравоохранения с 6 января текущего года реализовано три этапа усиления по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (КВИ) в Республике Казахстан", - сообщил Е. Биртанов.

 
На первом этапе постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан Жандарбека Бекшина усилен санитарно-эпидемиологический контроль на пунктах пропуска через государственную границу, проведены тренировочные учения. Кроме того, обеспечен медицинский мониторинг за лицами, прибывшими из КНР. Сформированы необходимые запасы средств индивидуальной защиты, профилактики и лечения. Также начата информационно-разъяснительная работа среди населения.
 
С 31 января начат второй этап усиления санитарно-эпидемиологического контроля. Согласно приказу Министерства здравоохранения: в санитарно-карантинные пункты на всех границах дополнительно направлено 150 специалистов санэпидслужбы; налажена лабораторная диагностика новой инфекции; утверждены клинический протокол лечения и алгоритмы противоэпидемических мероприятий.
 
С 20 февраля министерством запущен третий этап усиления по предупреждению завоза и распространения инфекции.
 

Разработана и внедрена методика по ранжированию стран на три категории в зависимости от степени риска распространения коронавирусной инфекции. В зависимости от уровня риска за лицами, прибывающими из неблагополучных по КВИ стран, устанавливался соответствующий медицинский мониторинг", - проинформировал Е. Биртанов.

 
Оценка стран проводится в круглосуточном режиме и включает в себя ряд критериев, таких как количество случаев КВИ в стране, показатель заболеваемости, темпы роста инфекции и другие.
 
С 1 марта текущего года министерством введен четвертый этап усиления. Постановлением главного государственного санитарного врача РК к странам первой категории, помимо КНР, отнесены Иран, Южная Корея, Япония, Италия, САР Гонконг (КНР), Тайвань (КНР) и САР Макао (КНР).
 

Лица, прибывшие из КНР, а также Ирана, будут помещаться на 14-дневный карантин, а затем еще в течение 10 дней после выписки будут находиться под медицинским наблюдением", - проинформировал министр здравоохранения.

 
Лица, прибывшие из остальных стран первой категории (Южная Корея, Япония, Италия, САР Гонконг, Тайвань и САР Макао), будут помещены на домашний карантин на 14 дней. Но по решению санитарной службы эти лица могут быть переведены на карантин в медицинском объекте.
 
Лица, прибывшие из стран второй категории в течение 14 дней, будут находиться под медицинским наблюдением "на дому" и последующем 10-дневным обзвоном.
 
Лица, прибывшие из стран третьей категории будут под дистанционным медицинским наблюдением методом обзвона в течение 24 дней.
 
Вместе с тем в целях реализации поручения главы государства о принятии исчерпывающих мер по защите здоровья граждан Министерством здравоохранения совместно с госорганами разработан алгоритм действий при выявлении и распространении коронавирусной инфекции в Республике Казахстан ("План Б").
 
С 6 января 2020 года Министерством здравоохранения усилен санитарный контроль на пунктах пропуска государственной границы - осмотрено около миллиона человек.
 
Взяты на мониторинг свыше 30 тысяч прибывших, на сегодняшний день большая часть снята с мониторинга в связи с истечением инкубационного периода, остаются под медицинским наблюдением 6474 человек.
 

С 6 января по настоящее время было госпитализировано 186 человек с температурой и ОРВИ, выписано 166, остаются в стационарах 20 человек. Диагноз "коронавирусная инфекция" не подтвержден, результаты лабораторных исследований отрицательные", - сообщил Е. Биртанов.

 
Тестирование проводится тест-системами производства России, Китая и отечественными. Все тесты валидизированы ВОЗ, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.
 
На сегодняшний день лабораторно обследовано 967 человек, в том числе 544 прибывших (эвакуированных) из КНР (Пекин и Ухань) и Японии (Токио), а также 423 госпитализированных в стационары и контактных лиц. Все результаты отрицательные.
 
Выделены средства из резерва правительства. Обеспечена готовность медицинских организаций на случай выявления больного КВИ и для помещения на карантин лиц, прибывших из стран, неблагополучных по КВИ. Сформированы запасы тест-систем, лекарственных средств и медицинских изделий, а также средств индивидуальной защиты.
 
Заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев доложил о принимаемых мерах по предотвращению распространения коронавируса в транспортной сфере.
 
Так, в сфере воздушного транспорта все регулярные рейсы (34 рейса в неделю) между Казахстаном и Китаем приостановлены с 3 февраля 2020 года.
 
С 1 марта 2020 года сокращено количество регулярных рейсов по маршрутам Нур-Султан – Сеул и Алматы – Сеул с 9 до 3 в неделю.
 
Рейсы по маршруту Алматы - Тегеран авиакомпании "Mahan Air" приостановлены с 1 марта (1 рейс в неделю). С 5 марта также приостанавливается рейс Нур-Султан - Баку. Рейсы Алматы - Баку ограничены с 5 до одного, рейсы Актау - Баку - с 7до одного. Авиамаршрут Нур-Султан - Токио - с 2 до 1 рейса.
 

В связи с приостановлением данных рейсов пассажиры, имеющие билеты с 1 марта на вышеуказанные рейсы, могут оформить возврат авиабилетов по месту их приобретения без штрафных санкций и в полном объеме", - проинформировал Б. Камалиев.

 
В сфере пассажирских перевозок с 27 января все 13 регулярных автобусных маршрутов с Китайской Народной Республикой приостановлены. На сегодняшний день в приграничных районах временно до складов хранения ежедневно проходят около 20 транспортных средств. С 10 февраля все водители, пересекающие границу с Китаем, находятся под наблюдением врачей по месту проживания.
 

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