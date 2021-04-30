Выдвигать кандидатуру на пост акима смогут сами сельчане

НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании "Казахстан в новой реальности: время действий" от 1 сентября 2020 года заявил о необходимости внедрения прямых выборов сельских акимов. Глава государства назвал это важным шагом в демократизации страны и укреплении институтов местного управления. Для реализации послания президента Министерство национальной экономики РК разработало соответствующие поправки, предназначенные для внедрения прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам вице-министра национальной экономики Алишера Абдыкадырова, прямые выборы 800 сельских акимов состоятся уже во втором полугодии текущего года, когда подойдут сроки полномочий действующих акимов, сообщает пресс-служба премьер-министра РК

Выдвинуть свою кандидатуру могут сами жители села, так и зарегистрированные политические партии из числа своих членов.

Также в случае отсутствия кандидатов в сельские акимы либо выдвижения только одного кандидата на момент завершения срока выдвижения, аким района (города областного значения) по согласованию с собранием местного сообщества имеет право выдвигать своего кандидата или кандидатов с обеспечением участия в выборах до двух кандидатов.

Что касается срока полномочий сельских акимов, то он остается без изменений и составляет 4 года", - добавил вице-министр национальной экономики.

Финансирование прямых выборов сельских акимов будет осуществляться через местный бюджет.

В период действия трансфертов общего характера на 2021-2022 года финансирование выборов будет осуществляться через ЦИК целевыми трансфертами из республиканского бюджета.

С 2023 года эти расходы будут включены в базу расходов местных бюджетов и учтены при расчете трансфертов общего характера.

К слову, о местных бюджетах. В Казахстане с 2018 года на уровне сельских округов внедрен самостоятельный бюджет, который определен как четвертый уровень бюджета. Бюджет местного самоуправления формируется за счет переданных 6 видов налогов.

Внедрение местных бюджетов проходило поэтапно. С 2018 года в административно-территориальных единицах с численностью населения более 2000 человек, а это порядка 1052 городов районного значения, сел, поселков и сельских округах, а с 2020 года повсеместно. В итоге самостоятельный бюджет получили 2345 сельских округов", - сказал Абдыкадыров.

В целях дальнейшего расширения доходных источников бюджета МСУ разработаны поправки в бюджетное законодательство, предусматривающие передачу на уровень местного самоуправления еще 4 видов платежей.

В настоящее время законопроект с данными поправками находится на рассмотрении мажилиса парламента.

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