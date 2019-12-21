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Нур-Султан. 20 декабря. Kazakhstan Today - Выплаты из Фонда компенсации потерпевшим начнутся с 1 июля 2020 года, передает Kazakhstan Today.

"Государственные компенсации признаются наиболее действенным из существующих механизмов защиты прав и законных интересов лиц, пострадавших от преступления. С принятием в 2018 году закона "О Фонде компенсации потерпевшим" в Казахстане создан институт для быстрого оказания необходимой помощи лицам, материально пострадавшим от преступления, но не имеющим возможности добиться возмещения вреда по нераскрытым преступлениям или когда виновник скрывается от правосудия", - сообщили в прокуратуре города Нур-Султана.

По данным ведомства, выплаты компенсации потерпевшим из Фонда вводится в действие с 1 июля 2020 года в виде единовременного платежа в размере от 30 до 50 месячных расчетных показателей в зависимости от категории совершенного в отношении получателя правонарушения. Лицо вправе, в течение 3 лет со дня признания его потерпевшим, обратиться с заявлением в государственный орган, осуществляющий функции уголовного преследования о назначении ему компенсации.

Право получения платежа имеют несовершеннолетние потерпевшие, ставшие жертвами сексуального насилия, потерпевшие по преступлениям, связанным с торговлей людьми и пытками, лица, которым в результате преступлений причинен тяжкий вред здоровью либо зараженным ВИЧ/СПИД, лица, наделенные правами потерпевшего, в случае смерти последнего по статьям Уголовного кодекса, предусмотренным статьей 6 закона "О фонде компенсации потерпевшим", - напомнили в прокуратуре.

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