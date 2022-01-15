В Нур-Султане понизили уровень террористической опасности - с "красного" на "оранжевый"

НУР-СУЛТАН. 14 ЯНВАРЯ - В Нур-Султане с 13 января установлен высокий, "оранжевый" уровень террористической опасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В соответствии с требованиями указа президента Республики Казахстан "Об утверждении правил организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма" от 9 августа 2013 года №611 по решению руководителя столичного оперативного штаба по борьбе с терроризмом на территории города Нур-Султана с 13 января 2022 года установлен высокий, "оранжевый" уровень террористической опасности сроком на 14 суток", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Антитеррористического центра РК.

В республиканском оперштабе по борьбе с терроризмом просят граждан отнестись с пониманием к работе правоохранительных органов и следовать их законным требованиям.

Кроме того, в соответствии с требованиями указа президента Республики Казахстан "Об утверждении правил организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма" от 9 августа 2013 года №611 по решению руководителей областных оперативных штабов по борьбе с терроризмом, с 13 января 2022 года установлен умеренный ("желтый") уровень террористической опасности на территории следующих регионов страны:

- в Северо-Казахстанской области сроком на 14 суток;

- в Павлодарской области – на 10 суток;

- в Акмолинской области – до особого распоряжения.

- в городе Балхаше Карагандинской области - на 14 суток;

С 14 января 2022 года на 14 суток умеренный "желтый" уровень террористической опасности вводится в Западно-Казахстанской области.