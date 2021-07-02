Высший совет по реформам не должен превращаться в "клуб мечтателей" - Токаев

Фото пресс-служба Акорды

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Высшего совета по реформам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Основной темой мероприятия стала подготовка национальных проектов, сообщает пресс-служба Акорды.

Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов презентовал главе государства десять национальных проектов, направленных на исполнение Общенациональных приоритетов и Национального плана развития до 2025 года.

Заслушав доклад председателя Агентства и мнение членов Совета, Касым-Жомарт Токаев высказал ряд рекомендаций. Он призвал правительство решать конкретные и реалистичные задачи, понятные гражданам и направленные на улучшение их жизни.

В принципе, нужно единое понимание целей и задач вашей работы в плане разработки национальных проектов. Действительно, цели должны быть прагматичными, без шапкозакидательства, без излишней теоретизации. Высший совет по реформам не должен превращаться в "клуб мечтателей". Жизнь за окнами наших кабинетов развивается в сложной траектории. Сейчас мы вынуждены принимать решения, связанные с повышением цен на продукты первой необходимости и в целом с ростом инфляции. Масса других вопросов, затрагивающих обычную, повседневную жизнь наших граждан. Возьмите, к примеру, засуху, которая отрицательно сказывается на состоянии животноводства. Мы должны ходить по земле, грубо говоря. Здесь нужна согласованная работа, с полным пониманием задач, которые стоят перед нами", - заявил президент.

Глава государства отметил, что на реализацию национальных проектов будут выделены большие финансовые средства.

Меня в этой связи беспокоит проблема, связанная с коррупцией. Как только появляются в печати большие цифры, связанные с реализацией крупных проектов, особенно в области инфраструктурного строительства, тут же эти цифры становятся предметом пристального внимания со стороны профессиональных охотников за такими проектами, желающих "отжать" соответствующие средства в свои карманы. Давайте будем говорить откровенно. Мы это знаем. Поэтому я хотел бы очень серьезно предупредить правительство и соответствующее агентство: внимательно подумайте над этой проблемой. Польза от реализации национальных проектов должна быть нацелена на обеспечение благосостояния наших граждан", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент поручил обеспечить контроль за расходованием средств, которые планируется выделить на реализацию национальных проектов.

Резюмируя изложенное, глава государства одобрил предлагаемый перечень нацпроектов и поручил правительству и Агентству до 15 августа внести конкретные, согласованные, обеспеченные финансированием тексты национальных проектов.

Вторым документом, вынесенным на обсуждение, стала Дорожная карта по реализации рекомендаций, представленных в отчете (Gap analysis) Сэра Сумы Чакрабарти. Как сказал президент, в данном отчете затронуты важные проблемы и выдвинуты полезные инициативы.

По третьему вопросу повестки дня - проекту концепции развития местного самоуправления - с докладом выступил министр национальной экономики Асет Иргалиев.

Касым-Жомарт Токаев назвал важной задачей формирование эффективного института местного самоуправления.

В ближайшее время пройдут выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Это не только признак достаточной зрелости нашей политической системы, но и серьезный шаг в демократическом развитии нашего общества. В контексте данного трансформационного перехода одна из главных задач государственного аппарата - четко разграничить полномочия и ответственность между уровнями управления: областью, районом и округом. Должны быть устранены все коллизии и пробелы, препятствующие эффективной реализации местного самоуправления", - отметил президент.

По его словам, наделив сельских акимов большими полномочиями, стратегически важно обеспечить их достаточными ресурсами. В этой связи правительству предстоит пересмотреть подходы к межбюджетному распределению средств.

Глава государства отдельно остановился на задачах, которые будут возложены на новый орган местного самоуправления - кенес.

Кенес - это принципиально новый институт, он должен обладать реальными рычагами влияния на принятие решений и контроля. Важной новеллой станет предоставление местному самоуправлению права корректировать в пределах установленных рамок ставки по отдельным местным налогам. В этой части именно кенес будет принимать решения, исходя из реального социально-экономического положения дел на селе. То есть кенес сам определит: нужны ли максимальные фискальные поступления или нужны более низкие налоги для привлечения бизнеса. С учетом проведенной работы по подготовке и широкому обсуждению данного документа, полагаю возможным в целом поддержать его", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По итогам обсуждения правительству поручено внести Концепцию развития местного самоуправления до 2030 года на утверждение.

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