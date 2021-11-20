Высший судебный совет рекомендовал уволить двух судей за коррупцию

НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - 19 ноября состоялось очередное заседание Высшего судебного совета, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе заседания Советом рассмотрен вопрос об изменении штатной численности судей некоторых местных судов республики. Для оптимизации нагрузки и повышения качества отправления правосудия Советом дано согласие на увеличение числа судей суда Шымкента на одну единицу за счет Северо-Казахстанского областного суда, сообщает аппарат Высшего судебного совета РК.
Также на заседании Совет рекомендовал кандидатов на должности председателей Северо-Казахстанского, Восточно-Казахстанского и Мангистауского областных судов.
Кроме того, Советом дано согласие на продление срока пребывания в должности судьи, достигшего пенсионного возраста.
По итогам заседания Советом даны рекомендации к освобождению от должностей председателя судебной коллегии, председателя и ряда судей судов республики по различным основаниям. В числе прочих рекомендованных к освобождению: судья специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области Габдуллин Е.М. и судья Уйгурского районного суда Алматинской области Сулейменов Р.А., осужденные приговором суда за совершение коррупционных преступлений. Обвинительные приговоры в отношении этих судей вступили в законную силу.