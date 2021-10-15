Взрывы в Жамбылской области прокомментировали в полиции

Фото: Акорды

НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о социально-экономическом развитии Туркестанской области за 9 месяцев текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев проинформировал, что за отчетный период в области наблюдается рост экономических показателей в сферах торговли, сельского хозяйства, строительства, инвестиций, малого и среднего бизнеса. Регион занимает второе место по росту ВРП в стране, сообщает пресс-служба Акорды.

Главе государства доложили об эпидемиологической ситуации в области. Согласно представленным данным, всего с начала пандемии зарегистрировано 14 645 случаев заболевания COVID-19, что составляет 1,6% местного населения. На сегодняшний день 97,8% граждан региона, подлежащих вакцинации, привиты первым компонентом.

Умирзак Шукеев отчитался о работе по обеспечению города Туркестана питьевой водой. По его информации, четыре источника вблизи областного центра позволили обеспечить достаточный запас питьевой воды. Он также доложил о работе по решению проблем, связанных с дефицитом воды в районах.

Положительно оценив проводимую работу по развитию Туркестанской области, Касым-Жомарт Токаев поручил акиму своевременно и качественно завершить обеспечение населенных пунктов водой, а также осуществить ряд других значимых для региона проектов.