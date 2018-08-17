XII Министерская конференция ВТО пройдет в 2020 году в Астане

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XII Министерская конференция ВТО пройдет в 2020 году в Астане16.08.2018
  • Фото: www.inform.kz
Государство  18:00

Астана. 16 августа. Kazakhstan Today - Страны-члены ВТО проголосовали за проведение в Астане XII Министерской конференции ВТО, передает Kazakhstan Today.

В ходе заседания Генерального совета Всемирной торговой организации страны-члены Организации единогласно проголосовали в пользу проведения XII Министерской конференции ВТО (Высшего органа организации) в Астане в июне 2020 года, сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики.

"Данное решение является свидетельством доверия со стороны стран-членов ВТО к проводимым под руководством президента Нурсултана Назарбаева экономическим реформам и либеральной торговой политике Казахстана", - отмечается в сообщении.

Постоянный представитель Казахстана при отделении ООН в Женеве, Посол Жанар Айтжанова подчеркнула, что для молодого независимого государства, недавно присоединившегося к ВТО, проведение столь важного заседания является большой честью. Казахстан готов внести конструктивный вклад в обсуждение всех нерешенных вопросов повестки дня ВТО в целях обеспечения субстантивных результатов Министерской конференции.

Генеральный директор ВТО Роберту Азеведу поблагодарил президента и правительство Казахстана за готовность принять Министерскую конференцию и отметил, что данный шаг является подтверждением приверженности страны ценностям и принципам многосторонней торговой системы.

Министерская конференция является высшим руководящим органом ВТО, заседания которого проводятся раз в два года. В компетенцию Органа входит право принимать решения по всем вопросам в рамках многосторонних торговых соглашений, в том числе утверждение новых дисциплин, регулирующих международную торговлю.

Ожидается, что в работе XII Министерской конференции ВТО примут участие министры торговли 164 членов ВТО и 20 стран-наблюдателей, а общее количество участников мероприятия превысит четыре тысячи человек.
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