Юбилей - не повод тратить средства - Токаев о подготовке к празднованию 30-летия Независимости

Нур-Султан. 5 февраля. Kazakhstan Today - Президент принял участие в первом заседании Государственной комиссии по подготовке к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды, открывая заседание Государственной комиссии, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан под руководством Елбасы за годы Независимости преодолел все трудности и стал сильным государством. Сегодня Казахстан вступает в четвертое десятилетие своего суверенитета - важнейшего периода для нашей страны. Глава государства подчеркнул, что во время празднования этой знаменательной исторической даты нельзя допускать суеты и расточительства, каждое мероприятие должно быть связано с конкретными шагами, которые принесут пользу стране. Планируется реализация новых проектов в экономике, социальной сфере, образовании и науке.

При проведении масштабных мероприятий, охватывающих всю страну, необходимо иметь точное видение и четкие подходы. Следует особо учесть, что все регионы будут работать в тесной связи с центром, будут ориентироваться на вас. 30-летие Независимости - это не просто очередная дата. Мы должны подойти к этому историческому событию с идеологической точки зрения", - сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в нынешнее время сознание людей сильно изменилось, а весь мир сегодня переживает сложный период. Проведение юбилея - это не повод тратить средства на грандиозные торжества, проводить бесполезные форумы и конференции. Особое внимание надо уделить благосостоянию людей, так как без улучшений в данной сфере нельзя говорить о достижениях страны. При этом государственный аппарат должен оправдать возложенные на него ожидания и доверие общества.

По моему поручению правительством разрабатывается проект Социального кодекса. Кодекс должен полностью удовлетворять запросы граждан, особенно тех, кто нуждается в помощи. Это соответствует нашей идее построения справедливого государства и открытого общества. Министры и акимы должны твердо придерживаться принципа "Слышащего государства". Необходимо оперативно реагировать на обращения граждан. Самое главное, чтобы каждый наш соотечественник мог ощутить достижения Независимости в своей повседневной жизни, тогда мы сможем достичь поставленных целей", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что 30-летие Независимости необходимо отметить в контексте начавшихся реформ. Сегодня реализуется уже третий этап политических реформ, в рамках которого будет принят ряд законов, направленных на демократизацию общества. В ближайшие десять лет мы должны сформировать новый облик страны и новую идентичность нации, считает Касым-Жомарт Токаев. Как он подчеркнул, что если мы сможем успешно осуществить экономическую, политическую и социальную модернизацию, то это будет самым большим подарком для страны.

Реализуемая нами сегодня системная модернизация страны направлена на последовательное раскрытие потенциала людей в обществе, экономике, культуре. На это также нацелены последние изменения в сферах государственного планирования и управления. Мы будем поэтапно устранять все существующие дисбалансы и барьеры на региональном уровне, поскольку для построения сильного независимого Казахстана нам нужны конкурентоспособные регионы и устойчивое развитие каждого города и села", - полагает президент.

Глава государства заявил о намерении значительно укрепить позиции предпринимательского класса через приватизацию госактивов на пять триллионов тенге до 2025 года. Будет возобновлена программа "Народное IPO", чтобы казахстанцы получили возможность обрести часть национального богатства и внести свой вклад в развитие флагманов отечественной экономики. Глава государства назвал одним из базовых компонентов политики повышение качества человеческого капитала.

Президент поставил задачу во время юбилея проводить в первую очередь мероприятия, ориентированные на подрастающее поколение. Отметив высокую гражданскую активность молодежи и ее энтузиазм, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что нельзя препятствовать этой активности и следует мобилизовать ее на новые цели и задачи.

Важный вопрос, касающийся молодежи - это занятость. Это особенно актуально в регионах. Мы должны дать стимулы и ориентиры, помочь безработной молодежи найти постоянную работу. Сейчас существует несколько программ по обеспечению занятости. Но большинство молодых людей не знают об этих мерах. Они не осведомлены о различных видах поддержки со стороны государства. И эта проблема не решается лишь одной пропагандой. Правительству и акимам необходимо уделить особое внимание трудоустройству молодежи", - сказал глава государства.

В настоящее время вносятся необходимые поправки в законы, касающиеся молодежной политики. В число показателей оценки местных госорганов вошел "Индекс развития молодежи". Это повысит эффективность мер в данном направлении. Президент отметил, что необходимо разработать единый национальный проект по молодежной политике. Это позволит объединить в одно целое реализуемые разрозненно проекты. К подготовке нацпроекта и его обсуждению необходимо привлечь все молодежные и студенческие организации, гражданских активистов и независимых экспертов.

Казахстан - страна талантливой молодежи. Завтра эти талантливые юноши и девушки будут представлять честь нашей страны. Мы должны сделать все возможное, чтобы раскрыть их потенциал и реализовать их способности", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент акцентировал внимание на роли талантливой молодежи в создании креативной индустрии, являющейся одним из самых быстрорастущих сегментов мировой экономики. Объем этой отрасли в ряде развитых государств достигает 10% ВВП. В этой связи правительству поручено проработать перспективы комплексного развития инфраструктуры поддержки этой стратегически важной сферы. По мнению главы государства, одним из ее системообразующих элементов может стать Национальный образовательный хаб в области науки, культуры и современного творчества. Эта своеобразная "Фабрика талантов" предоставит молодым одаренным людям со всех регионов страны шанс пройти специальные курсы и мастер-классы у лучших профессионалов в своей отрасли.

Нам важно также акцентировать внимание на вовлечение юных талантов в процессы развития страны. Каждый из них должен ощутить свою сопричастность к успехам Родины, почувствовать гордость за ее достижения", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Для этого важно также последовательно развивать в нашем обществе традиции меценатства и благотворительности.

Глава государства затронул возможности такой популярной в мире формы коллективного сотрудничества, как краудфандинг. По его словам, это одна из самых перспективных форм гражданского участия в решении многих актуальных проблем общества. Поэтому в выступлении было предложено рассмотреть возможность создания на базе технопарка Astana Hub единой краудфандинговой платформы.

Президент полагает, что все эти меры будут содействовать формированию культуры взаимопомощи и прямого участия молодежи в продвижении страны на пути к прогрессу. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что поколение Независимости сделает Казахстан одним из самых конкурентоспособных государств в мире.

Глава государства подчеркнул, что мероприятия к 30-летию Независимости должны дать духовный импульс для всего народа. При этом работа в сфере духовности должна включать несколько направлений, одним из важнейших среди них станет популяризация наследия выдающихся личностей, оставивших неизгладимый след в истории нации.

На этот юбилейный год приходится несколько знаменательных дат: 175-летие Жамбыла Жабаева, 155-летие Алихана Букейханова, 150-летие Хаджимукана, юбилеи других исторических личностей. В прошлом году мы очень содержательно провели юбилеи Абая и Аль-Фараби. Их личностный облик и жизненный путь, их труды оказали большое влияние на наше мировоззрение. Этот опыт следует и впредь использовать", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Также в этом году исполняется 30 лет со дня закрытия Семипалатинского полигона. Глава государства подчеркнул, что запрет на проведение ядерных испытаний продемонстрировал нашу готовность отвечать за собственную судьбу, а наша страна стала лидером мирового антиядерного движения. Президент заявил о необходимости безотлагательно начать подготовку новой академической истории Казахстана. Это позволит твердо закрепить в сознании народа, что наша государственность имеет глубокие корни.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил, что уважение к государственным символам является проявлением патриотизма, в связи с чем было поручено пересмотреть правила использования символики. Нельзя запрещать вывешивать флаг на фасадах домов и на других значимых объектах.

Глава государства подчеркнул, что знание казахского языка является важнейшим шагом на пути к формированию единой нации, и вновь призвал поддержать всех соотечественников, стремящихся к изучению языка.

Пусть каждый гражданин, знающий государственный язык, делится своими знаниями с друзьями, коллегами, знакомыми, желающими изучать казахский язык. Это благородное начинание, безусловно, продемонстрирует наше взаимоуважение и укрепит единство", - считает президент.

Касым-Жомарт Токаев добавил, что переход казахского языка на латинскую графику стал одним из плодов Независимости.

Глава государства выразил обеспокоенность состоянием природных достопримечательностей нашей страны и предложил реализовать проект "Таза табигат". Экологические инициативы должны осуществляться ежегодно, став частью нашего образа жизни. В данном контексте президент поделился своим видением празднования праздника Наурыз.

С приходом весны, которую олицетворяет Наурыз, наши предки испокон веков начинали расчищать родники, сажать деревья. Нужно продолжать эту прекрасную традицию, более активно заняться охраной природы, облагораживанием окружающей среды. Такие мероприятия необходимо организовать во всех регионах. Это один из самых эффективных способов экологического воспитания подрастающего поколения", - сказал президент.

По его мнению, следует эффективно организовать информационную работу, разъяснить населению суть юбилея. Концепция праздника Независимости называется "Годы, полные созидания". Поэтому необходимо широко популяризировать идею созидания.

В рамках празднования, по мнению Касым-Жомарта Токаева, необходимо особо отметить историческую роль основателя независимого Казахстана, Первого Президента Нурсултана Назарбаева. Преемственность политики Елбасы должна стать идеологическим стержнем всех мероприятий.

При праздновании Независимости необходимо широко внедрять новый стиль, привлекательный для людей формат распространения просветительской, воспитательной информации. Сухие отчеты о проведенных мероприятиях не нужны. Если нет пользы, то грош цена тысячам хвалебным статьям", - сказал глава государства.

В заключение президент поручил правительству совместно с республиканским штабом внести данные предложения в план юбилейных мероприятий и Идеологическую карту. Вместе с тем он напомнил, что будет оказаны соответствующие почести гражданам, внесшим вклад в укрепление государственности, развитие страны, а в канун праздника будет выпущена юбилейная медаль "Казакстан Республикасынын 30 жылдыгы".

Независимость - наша главная ценность, она превыше всего! Наша задача - оставить в наследие будущим поколениям процветающий и сильный Казахстан", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

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