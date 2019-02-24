Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - За 2018 год в авариях на опасных производственных объектах Казахстана пострадали 17 человек, передает Kazakhstan Today.

В 2018 году на опасных производственных объектах республики допущено 27 аварий, в которых пострадало 17 человек, из них шесть человек - со смертельным исходом. Все аварии расследованы, приняты соответствующие меры", - сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В частности, ведомством отмечен низкий уровень промышленной безопасности на объектах АО "АрселорМиттал Темиртау", где в 2018 году произошло четыре аварии.

10 марта на шахте имени Костенко произошло возгорание конвейерной ленты, угольной мелочи (пыли), кабельной сети на конвейерном квершлаге. 25 марта в главном корпусе котельного цеха ТЭЦ-ПВС (теплоэлектроцентраль паровоздуходувной станции), произошло обрушение двух рядов плит перекрытия в количестве 32 штук. 31 марта на территории кислородного цеха произошли разрывы азотопровода и воздухопровода сжатого воздуха. 10 ноября с территории кислородного цеха до кислородно-распределительного пункта кислородно-конверторного цеха произошло разрушение технологических трубопроводов (кислородопровода, азотопровода, сжатого воздуха), на протяжении более 1000 метров.

При этом, согласно требованиям Предпринимательского кодекса РК, уполномоченный орган имеет возможность проводить проверки только один раз в год", - уточнили в пресс-службе.

В частности, в период с 2014 по 2018 годы на металлургическом комбинате АО "АрселорМиттал Темиртау" проведено пять проверок по особому порядку, а также пять внеплановых проверок по контролю исполнения предписаний. В ходе указанных проверок выявлено 5153 нарушений требований промышленной безопасности.

Наложено 89 штрафов, из них на физических лиц 74 на сумму 843 965 тыс. тенге, 15 на юридическое лицо на сумму 10 056 250 млн тенге. Приостановлено 642 опасных производственных объекта, технических устройств, зданий и сооружений.

В целом Комитет индустриального развития и промышленной безопасности МИИР РК осуществляет государственный надзор в области промышленной безопасности на более чем 9 тыс. предприятий промышленности, включающих около 220 тыс. опасных производственных объектов.

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