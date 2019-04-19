За две недели адресную социальную помощь назначили 600 алматинцам

Алматы. 18 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы за две недели с момента начала приема документов на получение адресной социальной помощи (АСП) порядка 600 малообеспеченным гражданам назначена выплата пособия. Больше всего обращений приходится на Ауэзовский, Алатауский, Жетысуский районы, там количество обращений доходит до 100 в день, в то время как в остальных районах - до 20, передает Kazakhstan Today.

Ажиотажа нет. Сейчас приём ведут 27 сотрудников центра, к ним в помощь мы подключили районные отделы занятости. К примеру, в Ауэзовском районе внесением данных в базу занимаются четыре сотрудника Центра, а консультацию оказывают еще шесть человек Ауэзовского районного отдела, поэтому проблемы с нехваткой специалистов у нас нет. Все районные отделы, принимающие заявки, работают с 08.30 до 20.00 без перерыва на обед до последнего заявителя", - сказала заместитель директора Центра занятости населения Алматы Диляра Иманкулова.

Как отмечают в Центре, чаще всего многодетным семьям отказывают в АСП по причине превышения дохода, отсутствия постоянной, либо временной регистрации места жительства в Алматы или если глава семьи работает неофициально.

При приеме у граждан запрашивается один документ - удостоверение личности, однако в некоторых случаях требуется предоставление дополнительных документов. В основном это происходит из-за того, что в базе e-halyk не выходят сведения об алиментах, месте учебы студентов вузов, обучающихся на платной основе, проинформировала пресс-служба акима города.

По словам матери шестерых детей Анны Лёгкой, АСП нового формата ей назначили по одному документу.

Когда я обратилась в районный отдел по вопросу АСП, я сказала, что мы с мужем безработные. Супруг искал работу 1,5 года, но безуспешно. После этого мужа сразу же устроили строителем в кооператив "Наурыз-Есентай" через Центр занятости населения Алматы. Это ощутимая помощь, так как дети несовершеннолетние: старшему сыну 14, младшему - 1 год. У нас нет своего жилья, но есть постоянная прописка в квартире моей матери", - сказала Лёгкая.

Мать пятерых детей Сандугаш Есенбекова также отмечает, что, обратившись в районный отдел занятости, смогла решить вопрос АСП и трудоустройства.

У меня сложная ситуация, так как я воспитываю детей одна. Мне крайне необходимо было найти источник дохода. Через центр занятости я получила работу курьером в военкомате. Хочу отметить оперативную работу Ауэзовского районного отдела занятости, они оперативно приняли документы. Теперь получу пособие в мае", - отметила Есенбекова.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства