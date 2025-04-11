За накрутку цен в магазинах будут штрафовать без предупреждения

В прошлом году было выявлено 4,4 тыс. таких правонарушений - в 5,5 раза больше, чем годом ранее

Фото: Акимат ВКО

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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Если раньше за завышение цен в магазинах 94% нарушителей получали лишь предупреждение, теперь за первое нарушение сразу накладывается штраф, сообщает - Если раньше за завышение цен в магазинах 94% нарушителей получали лишь предупреждение, теперь за первое нарушение сразу накладывается штраф, сообщает Finprom





Количество регистрируемых административных правонарушений по статье "Превышение размера торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары" значительно выросло.





По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, за январь-февраль 2025-го в стране зафиксировали уже 896 таких случаев. За первые два месяца прошлого года таких правонарушений было зарегистрировано намного меньше - всего 219. Динамика показателей с 2021 года демонстрирует: самая высокая активность чиновников по проверкам субъектов бизнеса и, соответственно, наибольшее количество зарегистрированных административных правонарушений по статье "Превышение размера торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары" наблюдались в прошлом году. В отчетах комитета говорится, что за январь-декабрь 2024-го было выявлено 4,4 тыс. таких правонарушений - в 5,5 раза больше, чем годом ранее", - пишет источник.





По закону, торговая надбавка для товаров из социальной корзины не должна превышать 15% от цены поставщика или производителя. К таким продуктам относятся говядина, мясо кур, хлеб, молоко, рис, гречка, яйца, масло, основные овощи. Всего в социальную корзину входят 19 товаров.





Почти 94% всех предпринимателей, чьи административные правонарушения по статье "Превышение размера торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары" были зарегистрированы за январь-февраль текущего года, отделались только предупреждениями", - говорится в информации.





Лишь в 52 случаях бизнесмены были оштрафованы.





Общая сумма штрафов за два месяца достигла 5,1 млн тенге, это в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом за 2024-й сумма штрафов была максимальной за всё время существования обсуждаемой статьи в КоАП: 16,2 млн тенге", - рассказали авторы статьи.





Они пояснили, что такая большая доля предупреждений связана с тем, что за первое правонарушение предприниматель получает только нефинансовое наказание. А вот при повторном нарушении в течение года - уже штраф в размере от 5 до 150 МРП (от 19,7 тыс. до 589,8 тыс. тенге).





Однако по инициативе Министерства торговли и интеграции РК в существующий закон были внесены изменения, и теперь практика вынесения предупреждений при первом нарушении отменена. С 13 марта 2025 года предпринимателей, превышающих разрешенную надбавку на социально значимые продовольственные товары, сразу же наказывают штрафом. Изменения в закон внесли еще в начале года, однако, чтобы это не стало неожиданностью, в действие они были введены только спустя 60 дней", - уточняет источник.





По его данным, проверки торговых объектов - ответ государственных органов на возмущения казахстанцев по поводу быстро дорожающих продуктов.





Хотя потребители нередко в целом говорят о высоких ценах на продовольствие, к регулируемым государство относит только продовольственные товары из минимального необходимого набора. Стоимость остальных продуктов регулируется только законами рынка. По данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, за последний год именно в начале апреля 2025-го был отмечен самый высокий индекс потребительских цен на социально значимые продовольственные товары. Они подорожали за год на 5%", - пишет Finprom.





При детализации данных по видам продуктов видно, что некоторые из них за последний год подорожали сильнее. Например, картофель вырос в цене сразу на 67,2%, лук - на 34,6%. Самый весомый вклад в рост семейных расходов на такие продукты вносят наиболее дорогие товары, удорожание которых сильнее ощущается в деньгах. Речь идет о говядине, которая выросла в цене на 12,6%, и сливочном масле, подорожавшем на 9,7%.





Снизились за год лишь цены на некоторые виды круп и овощей. К примеру, гречневая крупа подешевела на 22,5%, рис - на 14,6%, морковь - на 7,2%.





finprom.kz



