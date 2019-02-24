За нарушения в сфере оказания госуслуг к ответственности привлечены 24 акима

Астана. 22 февраля. Kazakhstan Today - По итогам прошлого года привлечено к ответственности 24 акима за некачественное исполнение обязанностей в сфере госуслуг, передает Kazakhstan Today.

"По итогам прошлого года Агентством составлено 397 протоколов об административных правонарушениях по статье 465 КоАП, судами 203 должностных лица привлечены к ответственности в виде штрафа на сумму 13,4 млн тенге. Так, к административной ответственности в виде штрафа привлечены 18 руководителей территориальных подразделений ведомств центральных госорганов (министерств здравоохранения, сельского хозяйства, образования и науки, по инвестициям и развитию, финансов), 23 руководителя областных управлений (здравоохранения, управления государственного архитектурно-строительного контроля, земельных отношений, природных ресурсов и регулирования природопользования, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, координации занятости и социальных программ, сельского хозяйства), 24 акима районов, городов и сельских округов, 106 руководителей городского и районного звена", - сообщили в пресс-службе Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК.

В минувшем году в Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции поступило 1446 обращений граждан о нарушенных правах при получении госуслуг. В основном обжаловались действия госорганов за некачественное исполнение обязанностей, необоснованные отказы в оказании госуслуг и несоблюдение норм стандартов и регламентов.

К примеру, по результатам проведенной проверки по обращению ТОО "Жайна" установлен факт необоснованного отказа в выдаче субсидий по инвестиционным вложениям на приобретение сельскохозяйственной техники. Региональной комиссией решение по заявлению инвестора принято на основании заключения оператора, где основной причиной отказа явилось предоставление материалов, объектов, несоответствующих установленным требованиям, без направления запроса либо привлечения специалистов для уточнения. При этом, несмотря на имеющееся несоответствие в наименованиях техники, приобретенная ТОО "Жайна" техника по конструкции идентична с техникой, предусмотренной соответствующими правилами. Данное обстоятельство подтверждается сотрудниками Западно-Казахстанского аграрно-технического университета и областного департамента государственных доходов", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

По итогам вмешательства Агентства заявителю выдана субсидия в размере 13,2 млн тенге. На сегодня ТОО "Жайна" расширило производство и вышло на местный рынок.

Кроме того, отделом земельных отношений Костаная должностными лицами необоснованно отказано в выдаче постановления о предоставлении земельного участка Машко А.А. "По результатам внеплановой проверки доводы заявителя подтверждены. Установлено, что срок оказания госуслуги со дня сдачи пакета документов услугодателю составляет 30 рабочих дней, однако заявление Машко А.А. должностными лицами Отдела земельных отношений не рассмотрено. Только после реагирования Агентства заявителю выдано постановление о предоставлении земельного участка, нарушение установленных сроков составило 77 рабочих дней. За допущенное нарушение руководитель Отдела земельных отношений города Костанай уволен с занимаемой должности", - сообщили в АДГСПК РК.

Аналогичные факты имелись и в других регионах.

По итогам рассмотрения обращений к дисциплинарной ответственности привлечено 253 работника госорганов и подведомственных им организаций.

В отдельных случаях, за нарушение норм законодательства при предоставлении разрешительных документов должностные лица госорганов привлекались к административной ответственности.

К примеру, за необоснованный отказ в предоставлении земельного участка для строительства в черте населенного пункта к адмответственности привлечен руководитель Отдела Тупкараганского района по земельному кадастру и недвижимости филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Мангистауской области.

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