Нур-Султан. 28 апреля. Kazakhstan Today - За первый квартал 2019 года транзитные перевозки между Казахстаном и Россией выросли на 51% по сравнению с показателями прошлого года, передает Kazakhstan Today.

За январь - март текущего года транзитные перевозки выросли на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и мы намерены наращивать сотрудничество", - проинформировал председатель правления компании "Российские железные дороги" Олег Белозеров на встрече с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

Глава РЖД подчеркнул, что взаимодействие с казахстанскими коллегами имеет особое значение для российской железнодорожной системы.

В 2018 году объем перевозок грузов между Казахстаном и Россией вырос в сравнении с 2017 годом на 467,7 тыс. тонн и составил 85,4 млн тонн. По итогам первого квартала текущего года объем грузоперевозок составил 21 млн тонн.

Премьер-министр РК отметил, что Казахстан намерен и впредь наращивать конструктивное сотрудничество на взаимовыгодных условиях. При этом он указал на большой потенциал совместного участия железнодорожных систем двух стран в рамках проекта "Один пояс, один путь".

В целом стороны выразили намерение продолжать наращивание текущего взаимодействия и активизировать работы по реализации новых совместных направлений сотрудничества", - пишет primeminister.kz .

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