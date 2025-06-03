За счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов обеспечат питьевой водой жителей области Улытау

Фото: primeminister.kz

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Жезказган. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство выделило более 570 млн тенге из специального государственного фонда возвращенных в страну незаконно выведенных активов на прокладку водопроводных сетей в области Улытау, проинформировали в правительстве.





На строительство трубопровода для разъезда № 189 сельского округа Ералиев и села Акбастау Жанааркинского района предусмотрено свыше 274 млн тенге.





Новую водопроводную сеть планируется проложить в сельском округе Бидайық Жанааркинского района. На эти цели выделили 296 млн тенге.





Реализация проектов направлена на улучшение качества жизни жителей и создание инфраструктуры в сельских районах. После завершения всех работ уровень обеспечения населения питьевой водой в Жанааркинском районе составит 100%", - говорится в сообщении.





В Казахстане доступ к услугам водоснабжения в городских населенных пунктах составляет 99,4%, в сельских населенных пунктах - 97,8%. В области Улытау - в городах 100%, в селах 97,3%.