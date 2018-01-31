Алматы. 31 января. Kazakhstan Today - За совершение дисциплинарного проступка освобожден от должности прокурор Алматы Габит Миразов, передает Kazakhstan Today.

"Приказами генерального прокурора Республики Казахстан освобождены от занимаемых должностей за совершение дисциплинарного проступка - прокурор Алматы Г.Т. Миразов, а также за ненадлежащую организацию надзорной деятельности, системные нарушения в уголовном процессе, неэффективное представительство интересов государства - заместители прокуроров Актюбинской области Д.Н. Сыздыков и Южно-Казахстанской области А.А. Кожахметов", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Кроме того, прокуроры Актюбинской области М. Кайбжанов, Акмолинской области Т. Ташимбаев, Северо-Казахстанской области Б. Асылов, а также заместители прокуроров Павлодарской области Б. Мырзакеров, Алматинской области С. Бакиров, Кызылординской области Ж. Еламанов, Атырауской области С. Шалабаев, М. Тюлеубаев, Мангистауской области А. Досекенов и прокуроры города Тараза Б. Сеилханов и района Казыбек би Караганды Д. Каржаспаев привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности.

Как отметили в ведомстве, существенные недостатки в деле обеспечения законности в уголовном и гражданском процессах, сфере исполнения уголовных наказаний, а также исполнительном производстве были установлены по итогам работы расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры от 26 января 2018 года. Выявленные нарушения стали предметом рассмотрения дисциплинарной комиссии Генеральной прокуратуры.

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