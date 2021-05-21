Зачем Nur Otan привлекает общественников и сокращает госслужащих, объяснил политолог

НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - В политических советах партии Nur Otan всех уровней количество госслужащих было сокращено в два раза, но при этом увеличено число представителей бизнеса, НПО, СМИ. Руководитель центра актуальных исследований "Альтернатива" Андрей Чеботарев дал оценку продолжающейся программе партийной "перезагрузки", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Напомним, что состав политических советов Nur Otan в регионах обновился на 51%. Представленность женщин увеличилась с 29 до 35%, молодежи до 35 лет – с 11 до 22,5%. Доля госслужащих снизилась в 2 раза - с 18 до 9%. Более трети – это представители неправительственных организаций, журналисты, блогеры, предприниматели, а также работники сельского хозяйства и промышленности. Каждый второй – участник прошедших праймериз. Кроме того, по итогам голосования более 566 тысяч партийцев, 20% руководителей первичных организаций обновились, а 80% - переподтвердили мандат доверия.

Судя по последней информации, партия Nur Otan взяла на вооружение институт праймериз не только для подготовки к прошедшим парламентским и местным выборам, но и в ходе дальнейшего партийного строительства… Похоже, что партия власти стремится не столько ассоциировать себя с системой госуправления, сколько выступать контролирующей инстанцией по отношению к ней. Показательно в связи с этим, в частности, сокращение в два раза количества госслужащих в политсоветах", - написал Андрей Чеботарев на своей странице в Facebook.

Политолог также отметил, что привлечение общественников в свои ряды для партии "Nur Otan" важно с точки зрения как повышения доверия среди населения, так и воздействия на исполнительные органы власти. Впрочем, многое здесь будет зависеть от уровня прислушивания партийного руководства к представителям общественности и качества контроля партии за деятельностью госорганов и их должностных лиц.

В целом в силу своих положения и ресурсов партия Nur Otan способна выдвинуть своих кандидатов в акимы всех административно-территориальных единиц, которые будут избираться прямым голосованием в этом и следующих годах", - резюмировал Андрей Чеботарев.

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