Закон о спецвыплатах работникам во вредных условиях труда одобрил сенат
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Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественных объединений и социальной защиты лиц, занятых на работах с вредными условиями труда".
Закон представляет собой нововведение, которого ждут все граждане, работающие во вредных условиях труда. Согласно поправкам, ответственность за введенную специальную социальную выплату распределяется поровну между государством, работодателем и работником", - цитирует sputnik.kz депутата Руслана Рустемова.
Вместе с тем будут решены проблемы регрессников, продолжил сенатор.
Как известно, 10 мая 2015 года в закон "Об обязательном страховании работников от несчастных случаев" были внесены поправки, ограничивающие срок страховой выплаты пенсионным возрастом. Как следствие, до 10 мая 2015 года страховые выплаты гражданам, потерявшим профессиональную трудоспособность, были ограничены пенсионным возрастом", - пояснил он.
В частности, работникам, получившим травмы до мая 2015 года и прошедшим повторное освидетельствование, назначается пожизненная выплата в соответствии со сроком страховых выплат.
Для назначения специальной соцвыплаты необходимо перечислить пенсионные взносы за последние 7 лет до достижения 55 лет. Также обязательно увольнение с работы или переход на другую, легкую службу.
По данным inform.kz, платежи формируются из следующих составляющих:
- специальное профессиональное государственное пособие в размере 2 прожиточных минимумов из бюджета;
- профессиональная выплата в размере 1 прожиточного минимума за счет средств работодателя;
- страховая выплата от страховых организаций по договору аннуитета перед пенсией в размере 1 прожиточного минимума;
- пенсионная выплата, сформированная за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов из Единого накопительного пенсионного фонда.
- Также определено право этих граждан самостоятельно определять время получения пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов в возрасте от 55 до 63 лет.
- Специальная социальная выплата производится до достижения пенсионного возраста.
Кроме того, предложены нормы по совершенствованию системы обязательного страхования от несчастных случаев при исполнении трудовых (служебных) обязанностей, в которых предусмотрено:
- возмещение расходов страховыми организациями на реабилитационные мероприятия в пределах до 6% от суммы страховой премии;
- возмещение страховыми организациями санаторно-курортного лечения пострадавшего работника в размере до 100 МРП;
- исключение вины работника при определении размера возмещения вреда (страховой выплаты), причиненного в результате несчастного случая.
Также закон затрагивает вопросы общественных объединений, отмечает zakon.kz
Нововведением является сокращение числа граждан-инициаторов для регистрации общественных объединений с десяти до трех. При этом изменения не влияют на деятельность политических партий, профсоюзов и религиозных объединений", - добавил Руслан Рустемов.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления с посланием народу Казахстана подчеркнул, что высокий уровень производственного травматизма остается крайне острой проблемой. В связи с этим он поручил правительству до конца года принять концепцию безопасного труда до 2030 года. Она, по словам президента, должна быть направлена на предупреждение и исключение профессиональных рисков на рабочих местах.