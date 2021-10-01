Закон по борьбе с нелегальным отмыванием денег приняли в мажилисе

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НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Казахстанские мажилисмены одобрили поправки по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как подчеркнул депутат Сергей Симонов, в настоящее время Казахстан готовится к прохождению второго раунда взаимной оценки Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, который планируется в начале 2022 года. В этой связи необходимо имплементировать в национальное законодательство рекомендации 12, 15, 24 и 25, вытекающие из международных стандартов ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), сообщает "Казахстанская правда".
Эти законодательные меры позволят избежать критических замечаний, которые могут возникнуть у экспертов при проведении взаимной оценки. То есть эти меры дают возможность в последующем предостеречь нашу страну от возможных экономических санкций (эмбарго) со стороны международных организаций и государств-членов ООН", - сказал Симонов.
Законопроект предлагает на законодательном уровне установить надлежащий контроль по операциям с деньгами и иным имуществом, осуществляемым публичными должностными лицами. Перечень этих лиц будет утверждаться президентом. А агентство по финансовому мониторингу, в свою очередь, будет вести персональный список этих лиц, членов их семей и близких родственников. То есть публичные должностные лица Казахстана и их близкие при получении соответствующих услуг от субъектов финансового мониторинга будут подвергаться дополнительной надлежащей проверке как и иностранные публичные должностные лица согласно действующему закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - сообщил депутат.
В законопроекте также предлагается, чтобы после прекращения исполнения публичным должностным лицом своих должностных обязанностей предусмотренные Законом положения применялись ещё в течение 12 месяцев. Такие сроки законодательно установлены, к примеру, в Германии, Финляндии, а в Швеции и Швейцарии - 18 месяцев. То есть агентство по финансовому мониторингу обязано будет продолжать проверку и принимать надлежащие меры в отношении публичного должностного лица и его ближайших родственников ещё в течение 12 месяцев.
Такая мера позволит усилить противодействие коррупции и отмыванию денежных средств, полученных преступным путем", - считает спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.
Также, согласно законопроекту, лица, осуществляющие деятельность по выпуску цифровых активов, организацию торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество, будут отнесены к субъектам финансового мониторинга.
Наделение вышеуказанных лиц статусом субъектов финансового мониторинга позволит оптимизировать преследование отмывания незаконных денежных средств, совершаемых зачастую посредством цифровых манипуляций и подготовить систему противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма к возникающим угрозам в сфере цифровых услуг и неправомерного использования таких виртуальных платформ в пределах территории Республики Казахстан", - пояснил Сергей Симонов.
Кроме того, в законе предлагается предоставить доступ к данным национального реестра идентификационных бизнес-номеров уполномоченному органу по финансовому мониторингу в целях установления прозрачности сведений о законном владельце учреждения (прямом или косвенном).
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