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Закон по борьбе с нелегальным отмыванием денег приняли в мажилисе

30.09.2021, 17:37 64963
Закон по борьбе с нелегальным отмыванием денег приняли в мажилисе
Фото: parlam.kz
НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Казахстанские мажилисмены одобрили поправки по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как подчеркнул депутат Сергей Симонов, в настоящее время Казахстан готовится к прохождению второго раунда взаимной оценки Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, который планируется в начале 2022 года. В этой связи необходимо имплементировать в национальное законодательство рекомендации 12, 15, 24 и 25, вытекающие из международных стандартов ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), сообщает "Казахстанская правда"
 

Эти законодательные меры позволят избежать критических замечаний, которые могут возникнуть у экспертов при проведении взаимной оценки. То есть эти меры дают возможность в последующем предостеречь нашу страну от возможных экономических санкций (эмбарго) со стороны международных организаций и государств-членов ООН", - сказал Симонов.

 

Законопроект предлагает на законодательном уровне установить надлежащий контроль по операциям с деньгами и иным имуществом, осуществляемым публичными должностными лицами. Перечень этих лиц будет утверждаться президентом. А агентство по финансовому мониторингу, в свою очередь, будет вести персональный список этих лиц, членов их семей и близких родственников. То есть публичные должностные лица Казахстана и их близкие при получении соответствующих услуг от субъектов финансового мониторинга будут подвергаться дополнительной надлежащей проверке как и иностранные публичные должностные лица согласно действующему закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - сообщил депутат. 


В законопроекте также предлагается, чтобы после прекращения исполнения публичным должностным лицом своих должностных обязанностей предусмотренные Законом положения применялись ещё в течение 12 месяцев. Такие сроки законодательно установлены, к примеру, в Германии, Финляндии, а в Швеции и Швейцарии - 18 месяцев. То есть агентство по финансовому мониторингу обязано будет продолжать проверку и принимать надлежащие меры в отношении публичного должностного лица и его ближайших родственников ещё в течение 12 месяцев. 

Такая мера позволит усилить противодействие коррупции и отмыванию денежных средств, полученных преступным путем", - считает спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.


Также, согласно законопроекту, лица, осуществляющие деятельность по выпуску цифровых активов, организацию торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество, будут отнесены к субъектам финансового мониторинга.
 

Наделение вышеуказанных лиц статусом субъектов финансового мониторинга позволит оптимизировать преследование отмывания незаконных денежных средств, совершаемых зачастую посредством цифровых манипуляций и подготовить систему противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма к возникающим угрозам в сфере цифровых услуг и неправомерного использования таких виртуальных платформ в пределах территории Республики Казахстан", - пояснил Сергей Симонов.

 
Кроме того, в законе предлагается предоставить доступ к данным национального реестра идентификационных бизнес-номеров уполномоченному органу по финансовому мониторингу в целях установления прозрачности сведений о законном владельце учреждения (прямом или косвенном).
 

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    Атамкулов рассказал, как решается проблема доступа промышленных предприятий к сырью

    30.09.2021, 19:52 49681
    Атамкулов рассказал, как решается проблема доступа промышленных предприятий к сырью
    Фото: пресс-служба премьер-минстра РК
    НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Глава государства в своем послании народу Казахстана говорил о необходимости решить проблему с доступом промышленных предприятий к сырью: о важности приемлемых цен и достаточного количества сырья для обрабатывающего сектора, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     
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    в 5 раз на 17 предприятиях производство медной продукции; 
     
    в 2,5 раза по переработке свинца. 
     
    Также министру индустрии и инфраструктурного развития Атамкулову задали особо актуальные на сегодня вопросы о сроках завершения реконструкции дороги Караганда-Алматы и развитии придорожного сервиса вдоль трассы. 
     

    Сейчас многих этот вопрос волнует, так как участок Караганда - Алматы входит в главный дорожный коридор Центр - Юг и связывает северную часть нашей страны с югом. Сейчас там идут полномасштабные работы", - сказал Атамкулов. 

     
    Протяженность дороги составляет 946 километров и включает в себя четыре основных участка реконструкции Караганда - Балхаш (363 километра), Балхаш - Бурылбайтал - Курты (547 километров), Курты - Капшагай (67 километров). 
     
    По словам министра, проектом предусмотрено четырехполосное движение 1-й категории с соответствующими барьерными ограждениями и соответствующей инфраструктурой. Завершение реконструкции по участку Караганда - Алматы предусмотрено в 2023 году. 
     
    Подробно рассказал министр и о состоянии придорожного сервиса вдоль данной трассы. 
     

    Сейчас идет активное развитие внутреннего туризма и вопросы придорожного сервиса - очень важное звено в этом вопросе", - сказал Атамкулов. 

     
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    Кроме того, из существующих 120 объектов придорожного сервиса у нас только 60 соответствуют национальным стандартам, 2 относятся к категории "В" и 77 - категории "С". 
     

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    РК и Сингапур будут сотрудничать в развитии нового города в Алматинской области

    30.09.2021, 18:51 58024
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    Китай временно закрывает автомобильные пункты пропуска с Казахстаном

    30.09.2021, 16:14 41716
    Китай временно закрывает автомобильные пункты пропуска с Казахстаном
    Фото: из открытых источников
    АЛМАТЫ. 30 СЕНТЯБРЯ - Китай временно закрывает автомобильные пункты пропуска на границе с Казахстаном, передает KAZAKHSTAN TODAY
     

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