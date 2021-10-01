Закон по борьбе с нелегальным отмыванием денег приняли в мажилисе

Фото: пресс-служба премьер-минстра РК

НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Глава государства в своем послании народу Казахстана говорил о необходимости решить проблему с доступом промышленных предприятий к сырью: о важности приемлемых цен и достаточного количества сырья для обрабатывающего сектора, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова, поручение главы государства уже проработано министерством, сообщает пресс-служба главы правительства.

В проект закона "О промышленной политике" включена компетенция министерства по разработке и утверждению правил по обеспечению сырьем перерабатывающих предприятий по доступной цене. Законопроект уже находится на рассмотрении мажилиса парламента.

До принятия закона мы провели переговоры с предприятиями согласовали цены и поставки", - сказал Атамкулов.

С металлургическими предприятиями, предприятиями-переработчиками, а их у нас 37 крупных компаний-переработчиков меди, алюминия и свинца, принято решение о заключении трехсторонних меморандумов об обеспечении сырьем между министерством, металлургами и переработчиками.

Министр проинформировал журналистов об объемах переработки алюминия, меди и свинца в Казахстане, а также о продукции, выпускаемой ими. По информации министерства, в результате принимаемых мер объем производства в стране увеличится.

в 2 раза на 18 предприятиях по переработке алюминия;

в 5 раз на 17 предприятиях производство медной продукции;

в 2,5 раза по переработке свинца.

Также министру индустрии и инфраструктурного развития Атамкулову задали особо актуальные на сегодня вопросы о сроках завершения реконструкции дороги Караганда-Алматы и развитии придорожного сервиса вдоль трассы.

Сейчас многих этот вопрос волнует, так как участок Караганда - Алматы входит в главный дорожный коридор Центр - Юг и связывает северную часть нашей страны с югом. Сейчас там идут полномасштабные работы", - сказал Атамкулов.

Протяженность дороги составляет 946 километров и включает в себя четыре основных участка реконструкции Караганда - Балхаш (363 километра), Балхаш - Бурылбайтал - Курты (547 километров), Курты - Капшагай (67 километров).

По словам министра, проектом предусмотрено четырехполосное движение 1-й категории с соответствующими барьерными ограждениями и соответствующей инфраструктурой. Завершение реконструкции по участку Караганда - Алматы предусмотрено в 2023 году.

Подробно рассказал министр и о состоянии придорожного сервиса вдоль данной трассы.

Сейчас идет активное развитие внутреннего туризма и вопросы придорожного сервиса - очень важное звено в этом вопросе", - сказал Атамкулов.

По словам министра, в настоящее время за счет частных инвестиций планируется строительство 9 объектов придорожного сервиса категории "А". Это высшая категория, соответствующая национальному стандарту и включающая в себя станции технического обслуживания, автозаправочные станции, автомойки, а также здания для временного размещения пользователей автодороги, кемпинги. Это примерно район поселка Аксу-Аюлы (2 пункта), объездная на Балхаше, Бурылбайтал, Курты и Капшагай.

Кроме того, из существующих 120 объектов придорожного сервиса у нас только 60 соответствуют национальным стандартам, 2 относятся к категории "В" и 77 - категории "С".

На сегодня ведется работа с местными исполнительными органами, представителями малого и среднего бизнеса по вопросам улучшения придорожного сервиса", - проинформировал Атамкулов.