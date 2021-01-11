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Замакима Аксу оштрафовали за плохое планирование бюджета

10.01.2021 20899
Замакима Аксу оштрафовали за плохое планирование бюджета
Нур-Султан. 10 января. Kazakhstan Today - Заместитель акима Аксу Мурата Абулкалыкова за неэффективное планирование и использование бюджетных средств оштрафован почти на 200 тысяч тенге, передает Kazakhstan Today.
 
По данным городского суда Аксу, где вынесли постановление о штрафе, административное правонарушение чиновник допустил, работая руководителем Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области.
 

(...) При реализации проекта "Благоустройство территории мечети имени М. Жусупа" аудитом установлен факт необоснованного и неэффективного планирования бюджетных средств, выраженного в отсутствии проектно-сметной документации на сумму 651 997 000 тенге. По результатам аудиторского отчета составлен протокол об административном правонарушении по статье 234-1 КоАП в отношении бывшего руководителя управления Абулкалыкова М.Ж.", - говорится в постановлении городского суда Аксу.

 
Замакима своей вины не признал и просил производство по административному делу прекратить. По его словам, бюджетную заявку по проекту с утвержденным сметным расчетом готовил отдел энергетики и ЖКХ Павлодара еще в марте прошлого года. Позже, по заключению госэкспертизы, сумму проектно-сметной документации сократили до 611,6 млн тенге, а разницу в размере 40,3 млн тенге возвратили в бюджет.
 
Суд счел эти доводы несостоятельными. Ответственность за обоснованность, полноту и своевременность представления бюджетной заявки и достоверность расчетов несет руководитель администратора бюджетных программ.
 

Привлечь Абулкалыкова Мурата Жумагельдиновича к административной ответственности по статье 234-1 КоАП (Неэффективное планирование и неэффективное использование бюджетных средств) и подвергнуть взысканию в виде административного штрафа в сумме 194 460 тенге", - говорится в постановлении суда.

 
Мурат Абулкалыков пытался оспорить судебный документ в Павлодарском областном суде, но его жалобу оставили без удовлетворения.
 
В суде отметили, что постановление вступает в законную силу с момента оглашения и может быть пересмотрено в соответствии с КоАП РК.
 
В судебных документах говорится, что Мурат Абулкалыков возглавил управление энергетики и ЖКХ Павлодарской области в сентябре 2019 года. В мае 2020 года 32-летний чиновник стал заместителем акима Аксу.
 

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