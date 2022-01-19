Замакима ЗКО освободили от должности

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Его полномочия были прекращены ввиду сложившихся рабочих обстоятельств, несовместимых с государственной службой, сообщает портал "Мой ГОРОД".
На этой должности Алпысбаев Алпысбаев проработал с июля 2019 года и за это время проявил себя ответственным профессионалом и с большим опытом. Провёл большую для региона работу по исполнению поручений президента страны касательно оптимизации расходов, выявлению коррупционных рисков и других. Он непосредственно занимался анализом при разработке трёхлетнего плана государственных закупок и прочими вопросами сбережения и наиболее эффективного расходования бюджетных средств. Благодарим Аманжола Алихановича за работу и желаем дальнейших профессиональных успехов", - подчеркнули в акимате региона.
Аманжол Алпысбаев курировал вопросы стратегического планирования в области архитектуры, градостроительства и строительства, ЖКХ, а также вопросы тарифной политики, развития ГЧП, государственных закупок, природопользования, охраны животного и растительного мира.