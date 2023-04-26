25.04.2023, 12:39 27311
Заместитель премьер-министра прокомментировал ситуацию с реформой ОСИ в Казахстане
Он назвал ряд упущений при реализации реформы
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра РК Алтай Кульгинов в кулуарах правительства прокомментировал ситуацию с реформой ОСИ.
Да, по ОСИ был ряд упущений. По новому закону, например, в одном ЖК, если есть несколько подъездов, - каждый подъезд может открыть ОСИ. Это было одной из ошибок. Потому что в одном большой жилом комплексе сети одни, управляющая компания должна быть единой. Иначе, если каждый подъезд будет открывать ОСИ, там будет беспорядок", - сказал Кульгинов.
По его словам, все недостатки будут учтены.
Напомним, 19 апреля на совещании в правительстве президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал на множественные проблемы в реализации реформы ЖКХ по переходу от КСК на ОСИ.
Реформа, направленная на внедрение института ОСИ, не доведена до конца. Наряду с ОСИ по-прежнему функционируют КСК. Мы с этой реформой ОСИ сильно ошиблись. В таких условиях главная задача - обеспечить людей качественными и прозрачными услугами - не выполняется", - сказал президент.
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25.04.2023, 19:49 16581
Национальный университет обороны Казахстана посетили коллеги из Узбекистана
Фото: Минобороны РК
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Визит узбекских специалистов состоялся в соответствии с планом сотрудничества между министерствами обороны Казахстана и Узбекистана на 2023 год, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
Делегация Академии Вооруженных сил Узбекистана ознакомилась с учебно-материальной базой Национального университета обороны, посетила кафедры, учебные аудитории и библиотеку.
Для слушателей и профессорско-преподавательского состава университета прочитана лекция на тему "Характерные особенности современных вооруженных конфликтов".
По итогам мероприятия стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в продолжении межвузовского взаимодействия.
25.04.2023, 19:43 17181
В Костанайской области аким подал в отставку по собственному желанию
Адиль Умуртаев возглавлял акимат Тобыла с июля 2017 года
Фото: аппарат акима Костанайского района
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Костанай. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким города Тобыла Адиль Умуртаев подал в отставку по собственному желанию, сообщает "Алау".
Адиль Умуртаев в 2004 году окончил Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова.
С августа 2004 по октябрь 2004 года - специалист отдела учета и отчетности Камыстинского района финансового управления.
С октября 2004 по январь 2005 года - специалист отдела учета и отчетности Камыстинского района финансового управления акимата Камыстинского района.
С января 2005 по декабрь 2005 года - ведущий специалист отдела экономики и финансов Камыстинского района отдела образования.
С января 2006 по октябрь 2007 года - ведущий специалист отдела финансов Камыстинского района.
С октября 2007 по февраль 2010 года - главный специалист отдела финансов Камыстинского района.
С февраля 2010 по июнь 2010 года - ведущий специалист отдела финансирования отраслей реального сектора ГУ "Управление финансов Костанайской области".
С сентября 2011 по октябрь 2011 года - главный специалист отдела финансирования организаций образования, культуры, спорта и информационного пространства ГУ "Управление финансов Костанайской области".
С октября 2011 по ноябрь 2011 года - главный специалист отдела анализа сводных планов ГУ "Управление финансов Костанайской области".
С декабря 2011 по сентябрь 2014 года - главный специалист ГУ "Аппарат Костанайского областного маслихата".
С сентября 2014 по февраль 2017 года - аким Мичуринского сельского округа Костанайского района.
С марта 2017 по июль 2017 года - временно исполняющий обязанности акима поселка Затобольск.
С июля 2017 года - аким города Тобыл.
25.04.2023, 13:09 26316
На реализацию нацпроекта "Доступный интернет" выделят порядка 560 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Планы по реализации пилотного национального проекта "Доступный интернет" рассмотрены на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова. Премьер-министр отметил, что нацпроект "Доступный интернет" направлен на решение многочисленных вопросов, связанных с качеством и доступностью интернета в городах и селах.
К сожалению, этот пласт вопросов решается не системно и формально. С начала года в правительство поступило почти 5 тысяч жалоб от граждан по вопросам связи и информатизации. И значимая часть вопросов посвящена низкой скорости интернета, его качеству. Помимо этого, поступают многочисленные обращения по отсутствию или плохому мобильному интернету в самих населенных пунктах, даже в крупных городах. Много таких жалоб в Алматы и столице", - сказал Алихан Смаилов.
По его словам, вызывает непонимание, почему обслуживание мобильного интернета не входит в обязательства операторов связи согласно разрешительным документам. Кроме того, нет оборудования, которое замеряет качество и скорость интернета.
Надо решать эти проблемы. Людей уже не устраивает просто наличие интернета. Этот этап мы прошли. Необходимы качественная связь и скоростной интернет. Ведь казахстанцы осуществляют полную оплату тарифов, поэтому их претензии абсолютно обоснованы", - подчеркнул премьер-министр.
Он добавил, что со стороны операторов связи за последние три года наблюдается снижение инвестиций в отрасль почти на 60%, так как им проще заплатить штрафы за выявленные нарушения, чем вкладывать средства в дорогостоящую инфраструктуру.
Данную ситуацию нужно менять коренным образом. Именно на это направлен предлагаемый нацпроект. Основная его цель - обеспечение населения и субъектов предпринимательства высокоскоростным доступом к сети интернет на уровне не менее 100 Мбит/с. Волоконно-оптическими линиями связи должно быть охвачено порядка 3 тысяч сел. А к 2027 году 75% городов республиканского значения и 60% областных центров будет обеспечено технологией 5G", - сказал Алихан Смаилов.
Также приоритетной задачей остается увеличение транзитного потенциала сетей с уровнем передачи данных до 4-6 терабит/с.
По поручению главы государства Казахстан должен стать цифровым хабом с мощными центрами обработки данных и трансграничными оптоволоконными магистралями. В целом на реализацию нацпроекта из бюджета в течение 5 лет планируется выделить порядка 560 млрд тенге", - сказал премьер-министр.
Глава правительства отметил необходимость повсеместно усилить мониторинг качества связи и скорости интернета с учетом соблюдения обязательств операторов связи, а также в кратчайшие сроки доработать нацпроект и внести его на утверждение в администрацию президента.
24.04.2023, 19:13 52561
Глава государства принял заместителей председателя АНК
Фото: Акорда
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев поздравил вновь назначенных заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана Акбаржона Исмаилова и Аурику Дяк, выразив уверенность, что их солидный опыт поможет в работе на новой ответственной должности, сообщает пресс-служба Акорды.
Кроме того, президент заслушал отчет заместителя председателя - заведующего секретариатом АНК Марата Азильханова о ходе подготовки XXXII сессии Ассамблеи.
Как отметил Касым-Жомарт Токаев, сохранение единства и стабильности является главным условием успеха комплексных реформ во всех сферах жизнедеятельности нашего общества. По его словам, Ассамблея играет особую роль в реализации данной задачи.
Глава государства обратил внимание на важность новых подходов и практических шагов для укрепления взаимопонимания представителей всех этнических групп и дальнейшей консолидации народа Казахстана.
В завершение встречи президент обозначил важные направления работы АНК. Он также сообщил, что на предстоящей сессии Ассамблеи будет затронут ряд важных вопросов идеологического и практического характера.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Исмаилова Акбаржона и Дяк Аурику заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана.
24.04.2023, 18:31 54746
Президент утвердил соглашения между правительством РК и центром по ЧС
Более 40% территории Казахстана подвержены стихийным бедствиям в виде землетрясений
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий об условиях его пребывания на территории Республики Казахстан", сообщает пресс-служба Акорды.
5 апреля, выступая с докладом в мажилисе по законопроекту о ратификации соглашения между правительством РК и центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий об условиях его пребывания на территории РК, министр по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильин заявил о необходимости усилить требования к застройщикам.
Юрий Ильин напомнил, что более 40% территории Казахстана подвержены стихийным бедствиям в виде землетрясений. Он отметил, что в структуру МЧС передан Институт сейсмологии, который на протяжении долгих лет практически не финансировался должным образом в вопросах прогноза землетрясений и развития мониторинга. Ильин подчеркнул важность разработки системы раннего оповещения.
Министр считает, что, поскольку МЧС отвечает за вопросы безопасности, в том числе по сейсмике и пожарной безопасности, ведомству необходимо возвращать норму, наделяющую полномочиями вести контроль за рассмотрением проектов и введением в эксплуатацию объектов.
24.04.2023, 17:52 55171
МИД: из Судана эвакуировали троих казахстанок
Одна из них работала в системе ООН, другая работала в японской компании
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров в ходе брифинга сообщил, что из-за вооруженного конфликта в Судане оттуда эвакуировали трех казахстанок.
По нашим данным, в Судане находились три наши гражданки, но на этот момент они уже покинули эту страну. Одна из них работала в системе ООН и сейчас находится в Эфиопии, другая работала в японской компании, но она также с японскими дипломатами была эвакуирована", - сказал Айбек Смадияров.
С 15 апреля в Судане продолжаются бои между регулярной армией и военным формированием. Судан закрыл воздушное пространство до 30 апреля.
24.04.2023, 16:58 57596
Назначен заместитель министра обороны Казахстана
На должность назначен Аскер Бейсенов
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Назначен заместитель министра обороны Казахстана, сообщила пресс-служба Акорды.
Распоряжением главы государства Бейсенов Аскер Курмангалиевич назначен заместителем министра обороны Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды.
Ранее сообщалось, что Бауржан Тортаев освобожден от должности заместителя министра обороны РК.
Напомним, 3 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переназначил министра обороны. Указом главы государства Жаксылыков Руслан Фатихович назначен министром обороны Республики Казахстан.
24.04.2023, 16:28 48641
Токаев примет участие в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества и Дню Победы
Фото: Акорда
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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в ряде мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества и Дню Победы, сообщила пресс-служба Акорды.
Планируется, что 5 мая президент - верховный главнокомандующий Вооруженных сил проведет всеармейское совещание, а 9 мая в Астане почтит память погибших в Великой Отечественной войне.
Напомним, 7 мая в Казахстане отмечается День защитника Отечества. В этом году 7 мая выпадает на воскресенье, а 9 Мая - День Победы выпадает на вторник. Поэтому с 6 по 9 мая будут длинные выходные.
Также 1 мая отмечается Праздник единства народа Казахстана. Всего в мае вместе с выходными и праздничными днями казахстанцы отдохнут 11 дней.
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