Заместителем акима ВКО назначен Шакарым Буктугутов

Усть-Каменогорск. 9 марта. Kazakhstan Today - Сегодня распоряжением главы Восточно-Казахстанской области на должность заместителя акима региона назначен Шакарым Буктугутов, передает Kazakhstan Today.

Ранее Буктугутов занимал пост председателя правления АО "Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО", сообщила пресс-служба акима области.

Нового заместителя аким ВКО Даниал Ахметов представил в ходе совещания, отметив, что он является опытным управленцем и будет курировать сферу сельского хозяйства.

Шакарым Буктугутов родился в 1961 году в Кокшетау. Окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт по специальности "инженер-механик" и Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности "экономист".

Работал на руководящих должностях в системе снабжения, сбыта и оптовой торговли.

В течение пяти лет возглавлял производственные предприятия - "Востокпром", Восточно-Казахстанское производственное объединение по производству напитков, а также АО "Адиль".

С 1997 по 2002 годы работал заместителем акима Усть-Каменогорска, до 2006 года - акимом Риддера. После возглавил антимонопольное управление области.

В 2007 года был назначен акимом Усть-Каменогорска, затем 23 июля 2009 года начальником управления предпринимательства и промышленности Восточно-Казахстанской области.

С 27 августа 2011 года член совета директоров АО "СПК "Ертіс".

С 2015 до 2020 года занимал должность председателя правления АО "Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО".

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