Заместителем председателя правления ФНБ "Самрук-Казына" назначен Алик Айдарбаев

Астана. 15 января. Kazakhstan Today - Заместителем председателя правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" назначен Алик Айдарбаев, передает Kazakhstan Today.

Информацию о назначении подтвердили в пресс-службе ФНБ "Самрук-Казына".

Кроме того, сегодня стало известно, что Сергей Куянов возглавил департамент по связям с общественностью ФНБ "Самрук-Казына".

Напомним, ранее, 12 января, Айдар Махметов, который занимал должность директора департамента по связям с общественностью АО "Самрук-Казына" написал в Facebook о завершении работы в фонде.

Как сообщалось ранее, с 11 января текущего года введена в действие новая структура АО "ФНБ "Самрук-Казына". Согласно новой структуре сокращено количество управляющих директоров с 10 до 5, уменьшено количество департаментов и структурных подразделений с 37 до 27, а также введена одна штатная единица заместителя председателя правления.

Изменение структуры вызвано задачами по повышению мобильности и эффективности управления, углублению процесса трансформации ФНБ "Самрук-Казына", введению вертикальной структуры управления активами, а также повышению экономической эффективности национальных компаний, входящих в структуру фонда.

Просмотров: 6614