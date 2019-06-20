Заместителем руководителя канцелярии премьер-министра назначен Серик Ахмет

Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - Серик Ахмет назначен заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением премьер-министра Республики Казахстан Ахмет Серик Абжалиулы назначен заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК", - сообщила пресс-служба главы правительства.

Серик Ахмет родился в 1961 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет.

Трудовую деятельность начал в 1978 году. В различные годы работал преподавателем истории и обществоведения, секретарем Карагандинского областного комитета ЛКСМ Казахстана.

В 1995-1997 годы - заместитель акима Кировского района Караганды.

В 1997-1998 годы - заведующий отделом внутренней политики аппарата акима Карагандинской области.

В 1998-2004 годы занимался коммерческой деятельностью.

В 2004-2006 годы работал помощником председателя сената парламента РК.

В 2006 году - руководитель аппарата Министерства культуры и информации РК.

В 2007-2008 годы работал в НДП "Nur Otan" заместителем директора департамента аналитической и молодежной политики, секретарем Центрального аппарата.

В 2008-2011 годы - инспектор отдела внутренней политики; заведующим секретариатом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике - заведующий сектором отдела внутренней политики Администрации президента РК.

В 2011-2013 годы занимал должность вице-министра труда и социальной защиты населения РК.

С 2014 по 2019 годы работал заведующим секретариатом Государственного секретаря РК.

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